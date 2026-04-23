El Feyenoord se mete en el camino del América por un fichaje de verano

Si bien todo indica que el equipo estará en zona de liguilla, es cierto que el área deportiva del América ya valora el futuro inmediato de la plantilla de cara al verano. Incluso si el club es capaz de ganar la Liga MX, la gerencia entiende que es el tiempo de firma una un recambio generacional en el plantel.

Una de las zonas donde el equipo tiene más urgencia de cambio y mejoría es en el lateral derecho. Kevin Álvarez no fue el jugador esperado y es por ello que el cuadro del nido de Coapa tiene en carpeta al mexicano Denzell García como posible recambio, una carrera que se ha complicado en las últimas horas.

🚨🇳🇱 BREAKING: FEYENOORD is closely monitoring DENZELL GARCÍA from FC JUAREZ! ✍🏼



The 22-year-old Mexican midfielder shares the same agent as Rodrigo Huescas.



Via @ikecarrera pic.twitter.com/QyubsQX8GP — All Fútbol MX 🇲🇽 (@AllFutbolMX) April 23, 2026

El Feyenoord de los Países Bajos tiene en la mira al mexicano. El jugador gusta y mucho por su capacidad de jugar en el latera derecho o en la media de contención de forma indiferente. Siendo el caso, el cuadro de Rotterdam le ha dado seguimiento cercano a lo largo del semestre y están en la valoración de una posible oferta.

Uno de los factores que juegan en favor de Denzell es su manejo. El jugador es llevado por la misma agencia que colocó a Rodrigo Huescas en Europa. Esto último hace que el deseo de García sea el de ir al mejor fútbol del planeta.

Mexico v Iceland - International Friendly | Agustin Cuevas/GettyImages

Aún así, no será necesariamente sencillo. Está claro que el América puede tentar a Juárez con más dinero o incluso, jugadores como moneda de cambio que puedan ser útiles en el cuadro de la frontera norte.

La batalla entre clubes recién comienza. En este punto da la impresión que el América sigue partiendo con ventaja por sobre el Feyenoord. Habrá que esperar a que el mercado entre en un punto más serio para definir las oportunidades reales de ambos.

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