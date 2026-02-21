El fichaje bomba que frustró Deco en el FC Barcelona

En el verano del 2023, el por entonces director deportivo Mateu Alemany estaba, junto con Xavi Hernández, convencido en fichar a Fabián Ruiz a como de lugar para reforzar la plantilla del FC Barcelona, y estaban dispuestos a todo para conseguirlo.

Según un informe del Diario Sport, el actual director deportivo del Atlético de Madrid había pactado con el PSG, a espaldas de la directiva y del propio jugador, un trueque con los parisinos para hacerse del talentoso volante y de Marco Verrati, a cambio de un joven y prometedor Gavi.

Levante UD v FC Barcelona - LaLiga EA Sports | NurPhoto/GettyImages

Una vez se enteraron Deco, que recién llegaba al club para un comando doble con Mateu Alemany, y el propio futbolista, echaron atrás el acuerdo. Además, esto terminó generando la salida del propio Alemany, dejándole al portugués la potestad al 100% de operar sobre el mercado de fichajes del FC Barcelona.

En la temporada actual ha tenido poca actividad por su intervención de rodilla, pero lo cierto es que Gavi tiene buenos números en el club de la Ciudad Condal: lleva jugados 158 partidos, con 10 goles y 18 asistencias, afianzándose como una pieza importante en el armado de Hansi Flick y su plantel multicampeón.

Además, fue internacional con la selección de España en 28 oportunidades, en las que anotó cinco tantos. Lamentablemente para él, una rotura de ligamentos lo marginó de la última Eurocopa, ganada por el equipo de Luis de la Fuente, por lo que buscará dejar atrás esta nueva lesión para llegar en plenitud al Mundial 2026, donde serán firmes candidatos al título.

Su regreso está pensado para fines de marzo, y tendrá las horas contadas para demostrar que está al 100% como para integrar la lista definitiva que viajará a Norteamérica para afrontar, en primera instancia, el grupo H contra Uruguay, Cabo Verde y Arabia Saudita.