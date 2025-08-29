El traspaso con el que el Arsenal cerrará el mercado de fichajes 2025

El Arsenal ha firmado uno de los mercados de fichajes donde más dinero ha invertido. El cuadro de Londres está en torno a los 300 millones de euros en llegadas en lo que va del verano. La mayoría de los nombres que han arribado son piezas comprobadas y con el aval de parte de Mikel Arteta.

Se entendía que luego del arribo de Eberechi Eze, el mercado para el Arsenal cerraría. No ha sido el caso. En los más recientes días surgió una enorme oportunidad de mercado. El jugador en cuestión es Piero Quispe y todo indica que el hombre aún del Bayer Leverkusen llegaría al cuadro 'Gunner'.

🚨💣 Understand Arsenal are closing in on Piero Hincapié deal with Bayer, here we go soon!



Agreement almost done as Bayer accept loan with obligation to buy for Hincapié as formula wanted by #AFC.



Details on fee structure being sorted and then here we go coming next. ❤️🤍🇪🇨 pic.twitter.com/0MrASi53C4 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 29, 2025

Fabrizio Romano confirma que el Arsenal y el Bayer Leverkusen están en vías de cerrar el traspaso del jugador. El mismo se habrá de dar por medio de una cesión con obligación de compra. Si bien la cifra no está del todo definida, se entiende que podría rondar los 60 millones de euros finales.

Bayer 04 Leverkusen v TSG Hoffenheim - Bundesliga | Jürgen Fromme - firo sportphoto/GettyImages

Para lograr cerrar el fichaje de Hincapié, el Arsenal estaba urgido de salidas. El club de la Premier League ha cerrado con el Porto el traspaso de Jacub Kiwior por una cifra en torno a los 25 millones de euros. Dicho movimiento liberó al cien por ciento la llegada de Piero.

Por su parte, el jugador tuvo además del interés del Arsenal, mercado con el Tottenham y el Chelsea. Su decisión ha sido sumarse a la plantilla de Mikel Arteta prácticamente sin tener ningún tipo de duda al respecto.

