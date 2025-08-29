El traspaso con el que el Arsenal cerrará el mercado de fichajes 2025
El Arsenal ha firmado uno de los mercados de fichajes donde más dinero ha invertido. El cuadro de Londres está en torno a los 300 millones de euros en llegadas en lo que va del verano. La mayoría de los nombres que han arribado son piezas comprobadas y con el aval de parte de Mikel Arteta.
Se entendía que luego del arribo de Eberechi Eze, el mercado para el Arsenal cerraría. No ha sido el caso. En los más recientes días surgió una enorme oportunidad de mercado. El jugador en cuestión es Piero Quispe y todo indica que el hombre aún del Bayer Leverkusen llegaría al cuadro 'Gunner'.
Fabrizio Romano confirma que el Arsenal y el Bayer Leverkusen están en vías de cerrar el traspaso del jugador. El mismo se habrá de dar por medio de una cesión con obligación de compra. Si bien la cifra no está del todo definida, se entiende que podría rondar los 60 millones de euros finales.
Para lograr cerrar el fichaje de Hincapié, el Arsenal estaba urgido de salidas. El club de la Premier League ha cerrado con el Porto el traspaso de Jacub Kiwior por una cifra en torno a los 25 millones de euros. Dicho movimiento liberó al cien por ciento la llegada de Piero.
Por su parte, el jugador tuvo además del interés del Arsenal, mercado con el Tottenham y el Chelsea. Su decisión ha sido sumarse a la plantilla de Mikel Arteta prácticamente sin tener ningún tipo de duda al respecto.
Más noticias sobre el mercado de fichajes
Egresado de ciencias de la comunicación por la UNAM. Ejerzo el periodismo digital desde el 2018. Vivo el fútbol desde que tenía 3 años. Escribo de liga MX y fútbol europeo en 90min desde el 2020.