El fichaje de ensueño que desea Monterrey de cara al verano

Luego de firmar su peor semestre en las últimas dos décadas, los cambios comienzan a darse en calidad de urgencia dentro de Monterrey. El cuadro del norte del país ya ha cortado tanto a la dirección deportiva, la dirección técnico y a más de un jugador de la plantilla que tenían un rol estelar.

Ahora que la nueva directiva del club ha sido firmada, Rayados trabaja en conseguir un entrenador de peso y refuerzos de nivel. Una de las metas es fichar a un delantero con elevado promedio de gol y uno de los nombres en la mesa, tal vez el más deseado es el de un viejo jugador de los Tigres.

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Monterrey sigue pensando en Julián Quiñones como la mega bomba del nuevo proyecto.



➡️ Pese a que acaba de renovar contrato con el Al-Qadsiah hasta 2030, la directiva de Rayados “planea realizar una importante oferta a la institución de… pic.twitter.com/LRDoctHikJ — Futbol Total (@futboltotal) May 10, 2026

Monterrey quiere traer de regreso a la Liga MX a Julián Quiñones. El delantero de selección mexicana está viviendo un año de ensueño dentro de la Saudí Pro League donde es el segundo máximo goleador de la liga con 28 anotaciones al día de hoy vistiendo la camiseta del Al-Qadsiah.

En Rayados ven a Julián como una solución inmediata a la carencia de gol que han vivido en las semanas más recientes. Además, su fichaje sería un doble gane, pues el mismo implicaría no tener que utilizar una plaza de no formado en México en la firma de un delantero estrella.

FBL-FRIENDLY-MEX-BEL | KAMIL KRZACZYNSKI/GettyImages

En todo caso, es importante señalar que el traspaso sería complejo. El delantero recién ha firmado una extensión de contrato hasta el 2030. Esto significa que el Al-Qadsiah ha mejorado de forma superlativa su sueldo de 4,5 millones de dólares por año. Adicional se entiende que su precio toca un mínimo de 23 millones de dólares.

En pocas palabras, Rayados tendría que liberar alrededor de 30 millones de dólares inmediatos para fichar a Quiñones. Una cifra que si bien Monterrey puede costear, tampoco es del todo accesible.