El fichaje estelar de Cruz Azul para el mercado de verano

Cruz Azul no quiere perder tiempo y ya abrió formalmente el mercado de verano rumbo al Apertura 2026. La directiva celeste trabaja en silencio, pero con determinación, para reforzar una zona que consideran prioritaria si desean dar el salto definitivo hacia el título.

La intención es clara: sumar un zaguero central de jerarquía que eleve el techo competitivo del plantel. Tras analizar diferentes perfiles, el nombre que encabeza la lista es el de César Montes, defensor mexicano con experiencia internacional, recorrido en selección nacional y que actualmente juega en el Lokomotiv de Moscú.

Fuentes cercanas al entorno del club confirman que ya existen gestiones iniciales con representantes del futbolista. Se trata de una etapa de sondeos, pero las conversaciones avanzan con seriedad, conscientes de que la operación requerirá un esfuerzo financiero significativo por ambas partes.

Uno de los factores determinantes es el precio del traspaso. La cifra podría rondar los diez millones de dólares, monto que convertiría la operación en una de las más relevantes del próximo mercado en la Liga MX. Cruz Azul analiza la viabilidad económica con cautela.

El segundo punto clave es el salario. En caso de concretarse el fichaje, Montes llegaría para firmar el mejor contrato dentro de la plantilla celeste. La directiva entiende que, para convencer al defensor, deberá ofrecer condiciones acordes a su estatus y proyección.

La Máquina considera que la llegada de un líder defensivo puede marcar la diferencia en fases decisivas del campeonato. Aunque el equipo ha mostrado solidez en ciertos tramos, la idea es reforzar la última línea con un perfil dominante en el juego aéreo y la salida limpia.

Las gestiones se mantienen en reserva mientras se evalúan escenarios contractuales y tiempos de mercado. Cruz Azul sabe que la competencia por un futbolista de estas características puede intensificarse conforme se acerque el verano, por lo que busca adelantarse en la negociación.

El mensaje interno es contundente: el club pretende dar un golpe sobre la mesa y reforzar su estructura desde la base. Si las condiciones se alinean, César Montes podría convertirse en el fichaje estelar de un proyecto que aspira a volver a la cima del futbol mexicano.

