El fichaje estrella desde la Premier League que contempla Monterrey

Monterrey ya perfila algunos de los movimientos que buscará realizar para hacer fuerte su plantilla de cara al próximo semestre y uno de los nombres que más fuerza ha tomado dentro de la institución es el de Edson Álvarez. El mediocampista mexicano aparece como una de las prioridades deportivas para la nueva etapa de los Rayados.

La posibilidad de incorporar al seleccionado por México surge directamente desde la dirección deportiva que ya encabeza Dennis te Kloese. El directivo neerlandés considera que Álvarez reúne las condiciones para potenciar el proyecto en el norte del país gracias a su paso internacional, liderazgo y capacidad para jugar en más de una zona de la cancha.

EN LA MIRA 💥



Rayados busca bombazos, todo para fortalecer el proyecto de Matías Almeyda.



💣 De acuerdo con David Faitelson, Edson Álvarez será jugador de Monterrey, será el primer refuerzo en la era del ‘Pelado’.



👀 Por otro lado Diego Armando Medina y Felipe Galindo indican… pic.twitter.com/mgyydw3GjO — Futbol Total (@futboltotal) May 23, 2026

A tal visión también se suma el respaldo del nuevo entrenador, Matías Almeyda. El estratega argentino ve con buenos ojos la llegada del futbolista formado en el nido de Coapa y considera que su perfil encajaría perfectamente dentro de la estructura que pretende construir para afrontar los compromisos dentro y fuera de la Liga MX.

Dentro de la dirigencia regia existe la percepción de que Edson Álvarez tendría el impacto de un fichaje estrell sin quemar una plaza de no formado en México. La posibilidad de sumar a un jugador consolidado en Europa y referente habitual del Tri convierte la operación en una oportunidad muy atractiva para el Monterrey.

Mexico v Ghana - International Friendly | Hector Vivas/GettyImages

Hoy mismo el interés permanece en una fase inicial. No existen ofertas formales presentadas ni al entorno del jugador ni al West Ham. Monterrey mantiene el seguimiento sobre la situación contractual y deportiva del contención mientras evalúa los escenarios económicos que podrían presentarse este verano.

Un factor que podría modificar el panorama es la situación deportiva del conjunto inglés. El descenso del West Ham desde la Premier League provocaría una reducción considerable en el valor de mercado de varios integrantes de la plantilla, incluido Álvare.