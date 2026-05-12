El fichaje estrella que sigue buscando Cruz Azul para el verano

Cruz Azul tiene pleno enfoque en el cierre de torneo. El cuadro de la capital del país ya está en la etapa de las semifinales donde se cruzarán con las Chivas de Guadalajara. El primer duelo será en la cancha del Estadio Banorte, el segundo se llevará a cabo en el campo del Estadio Jalisco.

Más de uno considerado que por la profundidad de su plantilla, Cruz Azul es ahora mismo el favorito para hacerse con el título de la Liga MX. Plantel y cuerpo técnico se aíslan del ruido y se enfocan en la cancha. Sin embargo, la directiva sí abre las puertas para enfocarse de lleno ya en el mercado de verano.

Fuentes: Cruz Azul mantiene conversaciones avanzadas con el entorno de César Montes.



Una vez concluido el CL2026, La Máquina buscará abrir negociación con Lokomotiv de Moscú por la carta del defensa mexicano, quien mantiene contrato vigente con el club ruso.



La operación… pic.twitter.com/7F6nZWKvPk — Carrerismo (@ikecarrera) May 12, 2026

De acuerdo con el reporte de Iker Carrera, dentro de Cruz Azul se sigue dando enorme prioridad al fichaje de César Montes. El cuadro de la capital del país ve al zaguero mexicano como la pieza ideal para reforzar la defensa central de cara al próximo curso. Recordar que todo indica que el equipo perderá a Erik Lira.

La fuente señala que la comunicación entre ambas partes en constante y cada vez más positiva. César tiene el deseo de regresar a la Liga MX en el verano luego de una etapa compleja en Rusia. Este interés lleva siendo sondeado por el equipo mexicano desde hace muchos meses.

FBL-FRIENDLY-MEX-BEL | KAMIL KRZACZYNSKI/GettyImages

El fichaje no está ni cerca de estar cerrado. Sin embargo, el club tiene elevado optimismo al respecto. La primera etapa es llegar a un acuerdo total con el jugador. Saben que el deseo de Montes es real, sin embargo, a nivel financiero no es una gestión sencilla por el enorme sueldo del mexicano en Rusia.

Una vez que los acuerdo con el jugador se hayan alcanzado en plenitud, entonces Cruz Azul negociará de forma directa con el Lokomotiv de Moscú.