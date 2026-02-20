El fichaje inesperado que está en la mesa de los Rayados

Monterrey evalúa un fichaje de emergencia en plena recta del torneo. La directiva albiazul explora alternativas para reforzar su ataque tras la lesión del francés Anthony Martial, cuya ausencia obliga a buscar soluciones inmediatas.

El nombre que aparece sobre la mesa es el de Jonathan Rodríguez. El delantero uruguayo rescindió recientemente su contrato con el Portland Timbers de la MLS y actualmente se encuentra como agente libre, condición que abre una ventana reglamentaria especial.

En México existe la posibilidad de registrar futbolistas libres fuera del periodo ordinario de transferencias, siempre y cuando se cumplan ciertos requisitos administrativos. Esa ventana permitiría a Rayados concretar el movimiento hasta el 6 de marzo.

Rodríguez cuenta con experiencia en la Liga MX y conoce el entorno competitivo. Su perfil encaja como un reemplazo emergente para cubrir la baja de Martial, aportando movilidad, gol y conocimiento del futbol mexicano.

El atacante se mantiene en forma tras su paso por la MLS y analiza opciones para definir su próximo destino. Su estatus como jugador libre facilita la negociación, aunque no la simplifica por completo.

Para que el fichaje sea posible, Monterrey debe liberar una plaza de extranjero. La normativa limita el número de futbolistas no formados en México, por lo que cualquier alta requiere un ajuste previo en la plantilla.

La opción que se contempla es la salida de Santiago Melé. El guardameta uruguayo, suplente en la estructura del equipo, ha manifestado abiertamente su intención de buscar minutos en otro club.

La posible partida de Melé abriría el espacio necesario para registrar a Rodríguez sin contratiempos reglamentarios. El movimiento, sin embargo, dependerá de que se concrete primero la baja administrativa del arquero.

En lo deportivo, la incorporación de Jonathan representaría una solución inmediata a la baja ofensiva. Monterrey no quiere perder terreno en la tabla y entiende que la ausencia de Martial exige una respuesta rápida.

La directiva analiza el impacto financiero y deportivo de la operación. Al tratarse de un agente libre, no habría costo de transferencia, aunque sí implicaría un acuerdo contractual competitivo.

