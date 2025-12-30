Club América se ha movido con urgencia en el mercado invernal ante una necesidad clara dentro de su plantilla. La directiva azulcrema reconoce que el equilibrio en el mediocampo es una prioridad absoluta y que la falta de un contención natural ha condicionado el funcionamiento colectivo en tramos clave de la temporada.

El pedido es directo desde el banquillo. André Jardine ha solicitado la llegada de un mediocentro defensivo “sí o sí” durante este invierno. El técnico considera indispensable sumar un perfil que proteja a la defensa, ordene la salida y libere a los interiores con mayor vocación ofensiva.

🚨🦅 Club América presenta oferta por estrella de Tijuana



->Iván Tona, ofrecido en lugar de Obed Vargas

->América busca intercambio

->Xolos fijó precio en torno a 4MDD

->Encaja en el perfil de "5" que pidió Jardine



DETALLES.https://t.co/UwbELXI7d1 — Fernando Esquivel (@fer_esquivel22) December 30, 2025

El nombre que ha tomado fuerza en Coapa es el de Iván Tona, actual futbolista de Tijuana. El mediocampista mexicano encaja en el perfil que busca Jardine por su capacidad de recuperación, lectura táctica y disciplina posicional, cualidades que América considera urgentes para su estructura.

Las negociaciones ya están en marcha. América ha presentado una propuesta inicial que incluye alrededor de dos millones de dólares más el intercambio de jugadores que no entran en los planes del cuerpo técnico. La idea del club capitalino es reducir el impacto económico directo sin frenar la operación.

Tijuana v Queretaro - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Francisco Vega/GettyImages

Sin embargo, la postura de Tijuana ha sido clara desde el inicio. Xolos ha fijado el precio de Iván Tona en cuatro millones de dólares fijos y no contempla, por ahora, recibir futbolistas como parte de pago. Para la directiva fronteriza, la venta debe representar liquidez inmediata.

Este desacuerdo en la forma, más que en el interés, es el principal punto de fricción en la negociación. América valora al jugador, pero también busca mantener equilibrio financiero, consciente de que el mercado invernal suele inflar cifras y limitar el margen de maniobra.

A pesar de la distancia entre posturas, ambas instituciones mantienen el diálogo abierto. En Coapa confían en que el paso de los días permita acercar posiciones, ya sea ajustando la cifra fija o redefiniendo los elementos incluidos en la operación para satisfacer a Tijuana.