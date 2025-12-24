El fichaje que busca con urgencia el América

En Club América la planificación deportiva ya apunta con claridad al mercado invernal. La directiva considera prioritaria la incorporación de un mediapunta que recupere el peso creativo perdido tras la salida de Diego Valdés, un futbolista que marcó una era reciente con títulos y liderazgo ofensivo.

El diagnóstico interno es compartido: al equipo le falta un enlace natural entre mediocampo y ataque, un perfil capaz de asumir responsabilidades con balón, ordenar posesiones largas y aparecer en momentos decisivos. América no pretende una contratación de volumen, sino un futbolista específico que eleve el techo competitivo del plantel.

La referencia es clara y no se esconde en Coapa. El club busca un mediapunta con características similares a las que ofrecía Valdés: visión, último pase, llegada al área y capacidad para asociarse en espacios reducidos. No se trata de una nostalgia deportiva, sino de una necesidad táctica detectada por el cuerpo técnico.

En este contexto, han surgido cuatro nombres sobre la mesa como posibilidades de mercado. Sin embargo, uno de ellos prácticamente ha quedado descartado. Sebastián Córdova, quien durante semanas fue vinculado con el América, apunta a convertirse en refuerzo del Toluca, cerrando cualquier escenario de regreso.

Con Córdova fuera del radar, permanecen tres opciones que generan distintos niveles de interés. El primero es Franco Fagúndez, actualmente en Santos Laguna, un futbolista que ya conoce la Liga MX y cuyo perfil técnico encaja con la idea de juego que busca América para su mediapunta.

Otro nombre que aparece con fuerza es Leo Fernández, referente creativo de Peñarol. Su talento está fuera de duda, aunque su situación contractual y el interés desde otros mercados sudamericanos convierten cualquier operación en una negociación compleja y de alto costo.

La tercera alternativa es Jesús Angulo, mediocampista del Toluca que ha mostrado regularidad y lectura de juego. Su versatilidad agrada en Coapa, aunque su perfil es analizado con cautela, al no tratarse de un enganche clásico, sino de un interior con vocación ofensiva.

Por ahora, el común denominador es la prudencia. América no ha iniciado gestiones formales por ninguno de los tres futbolistas y todo se mantiene en fase de análisis. La directiva prefiere esperar al momento adecuado del calendario antes de activar negociaciones concretas.

