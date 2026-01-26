El fichaje que la directiva de Tigres no le ha cumplido a Guido Pizarro

El mercado de fichajes de Tigres dejó una sensación de deuda interna. La directiva no logró cumplir una de las peticiones más claras de su entrenador, Guido Pizarro, quien solicitó de manera puntual un mediocentro de contención para cubrir un vacío estructural tras la salida de Rafael Carioca. El refuerzo nunca se concretó.

Desde el cuerpo técnico de Tigres UANL había consenso en que la prioridad del mercado era fortalecer la zona media. Pizarro consideraba indispensable sumar un volante con despliegue, lectura táctica y equilibrio defensivo, pero el club optó por un manejo austero que terminó condicionando las posibilidades reales de cerrar negociaciones.

En el camino quedaron cuatro nombres que, en distintos momentos, fueron analizados como opciones viables. El primero fue Jhon Solís, mediocampista que dejó el Girona FC, pero cuyo futuro terminó en la segunda división de Inglaterra, descartando así cualquier opción de llegar a la Liga MX.

Otro perfil que estuvo en carpeta fue el de Ricardo Sánchez, futbolista que pasó de Racing Club a Olimpia. Aunque el jugador gustaba por experiencia y carácter competitivo, las condiciones económicas y los tiempos de la operación impidieron que Tigres avanzara con mayor firmeza.

También se valoró la alternativa de Leonel Pérez, actual elemento de Huracán. Su perfil encajaba en lo futbolístico, pero las negociaciones nunca pasaron de una fase preliminar. El club argentino no recibió una propuesta que considerara suficiente para abrir la puerta a su salida.

El cuarto nombre fue el de Rodrigo Villagra, mediocentro que pertenece al CSKA Moscú. Tigres siguió su situación de cerca, pero el jugador no cambió de equipo y el contexto internacional, sumado al costo de la operación, terminó enfriando cualquier intento serio de fichaje.

Para Guido Pizarro, el saldo del mercado es claro. El técnico pidió un refuerzo específico y la directiva no logró cumplirle. La sensación interna es que Tigres se quedó corto en una zona clave del campo, apostando a soluciones internas que no terminan de ofrecer las garantías que el entrenador buscaba.

Este escenario refuerza la percepción de que fue un mercado particularmente austero para Tigres. Sin grandes inversiones ni apuestas fuertes, el club decidió mantener la plantilla casi intacta, asumiendo el riesgo deportivo que implica no cubrir una baja tan sensible como la de Carioca.

Ahora, el desafío recae en el cuerpo técnico, que deberá ajustar el funcionamiento del mediocampo con las piezas disponibles. La pregunta queda abierta: ¿alcanzará para competir al máximo nivel o la falta de refuerzos terminará pasando factura a lo largo del torneo? El tiempo y la cancha darán la respuesta.