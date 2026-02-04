El Flamengo sueña con el regreso de Vinícius Jr

Flamengo no se conforma con recuperar figuras formadas en casa. Tras el regreso de Lucas Paquetá, el club de Río de Janeiro ya se permite imaginar un golpe todavía más grande: la vuelta de Vinícius Júnior, hoy una de las estrellas de el Real Madrid.

La idea, por ahora, vive más en el terreno del deseo que en el de la negociación. Sin embargo, en el “Mengão” entienden que hay un factor que puede volver real el sueño, la voluntad del propio jugador.

Un momento sensible en Madrid

Vinicius Junior, Real Madrid v Rayo Vallecano - LaLiga EA Sports | Soccrates Images/GettyImages

Vinícius dejó el Flamengo en 2017 y desde entonces construyó una carrera de elite en Europa. Pero, pese a sus logros, atraviesa semanas de presión en el Santiago Bernabéu, en medio de un rendimiento irregular y una sequía goleadora en LaLiga que logró cortar recientemente.

En Flamengo creen que un eventual regreso le devolvería un escenario más favorable: el cariño de su gente, el estatus de ídolo y la posibilidad de volver a brillar en el Maracaná como protagonista absoluto.

José Boto, director de fútbol del club carioca, se refirió al tema durante la presentación de Paquetá y dejó declaraciones que alimentaron la ilusión; recordó que el atacante le envió una camiseta autografiada y remarcó que la institución solo puede competir por este tipo de nombres si el futbolista realmente desea volver.

Además, aunque Vinícius tiene contrato con Real Madrid hasta junio de 2027, el director de fútbol del club deslizó que Flamengo se ilusiona con un escenario en el que su salida sea viable, evitando un costo de traspaso elevado.

El ejemplo Paquetá y el factor clave

No es una simple casualidad... ¡En su regreso al Flamengo, LUCAS PAQUETÁ eligió el dorsal 20 para homenajear a Vinicius Junior, quien utilizó ese número en su paso por el Mengao! pic.twitter.com/nyh77ZaBFH — SportsCenter (@SC_ESPN) January 29, 2026

El regreso de Paquetá fue utilizado como argumento central: Flamengo insiste en que no fue una cuestión de dinero, sino de decisión personal. Según el propio club, hubo ofertas importantes desde la Premier League, pero el jugador priorizó volver.

Con Vinícius, la lógica sería similar. Mientras no renueve, los rumores seguirán creciendo. Y en Flamengo ya lo dejaron claro: si el crack quiere, Río lo espera.

