''El francés que conquistó América'', Gignac como invitado de Riquelme en la 'Bombonera'

Cuando uno escucha el término ''conquista'', de inmediato piensa en un gladiador indomable que se apoderó de tierras y que la derrota siempre le resultó ajena. Sin embargo, la palabra conquista también tiene que ver con otra cosa.

Cuando el corazón le gana la partida a la razón y es quien toma las decisiones importantes en esta vida, a eso también se le llama conquista. Y lo que logró André-Pierre Gignac en Tigres, y, por lo visto esta noche, también en Argentina y en gran parte del continente americano, encarna a la perfección esta otra cara de la moneda.

Porque el francés optó por llegar a San Nicolás de los Garza, Nuevo León, no en el ocaso de su carrera, sino cuando le sobraban propuestas para mantenerse en la élite del fútbol mundial. Se decantó por Tigres, no obstante. Por ese club que tenía tan solo tres ligas locales a su llegada y que ahora se han tenido que sacar las estrellas del escudo porque no caben en su totalidad.

El ídolo de Marsella se convirtió luego en el ídolo de México. Un ídolo amado u odiado, como lo son todas las estrellas. Un tipo que, mientras la rompía en México, recibió distintas ofertas del fútbol mundial, entre ellas, del Boca Jrs., de Argentina, club del cual siempre se declaró hincha.

😱 GIGNAC ESTÁ EN LA BOMBONERA PARA VER A BOCA



🇫🇷 André-Pierre Gignac, exjugador de Olympique de Marsella y Tigres, entre otros clubes, asiste esta noche a la cancha del Xeneize para ver el duelo vs. Unión.



🔵 El francés es fanático de Juan Román Riquelme y suele hablar con el… pic.twitter.com/hAeyXpC4XN — Planeta Boca Juniors (@PlanetaBoca) October 3, 2026

Sin embargo, su compromiso con el: ''Tigres de México'', como lo inmortalizaron en aquella Copa Libertadores del 2015, era algo destinado a lo perpetuo, a lo que no se borra, a lo que perdura a pesar de que la vida se encargue de llenarlo de obstáculos.

Le dijo que no a Boca. A Boca, el equipo de Diego Armando Maradona, el del estadio que tiembla porque la pasión se desborda y que en la primera década del siglo XXI normalizó ganar la Copa Libertadores de América.

Les dijo que no, y hoy lo recibieron como invitado de honor en el duelo contra Unión. Presenció el triunfo de los bosteros junto a la leyenda, Juan Román Riquelme, y la prensa no dejó pasar la ocasión. Hizo énfasis en ella, porque a los tipos como André, en Boca se les recibe bien.

𝐀𝐧𝐝𝐫𝐞́-𝐏𝐢𝐞𝐫𝐫𝐞 𝐆𝐢𝐠𝐧𝐚𝐜 𝐞𝐧 𝐋𝐚 𝐁𝐨𝐦𝐛𝐨𝐧𝐞𝐫𝐚 🇸🇪



El jugador francés presenció esta noche en La Bombonera el triunfo ante Unión junto a Juan Román Riquelme 💙💛💙 pic.twitter.com/32wTig5wn7 — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) October 3, 2026

Hombres leales, hombres de fútbol. Jugadores que hacen sentir ganadores incluso a aquellos que parecen haber sido condenados a la derrota. Leyendas, las llaman afuera. Pero en la interna de Boca Jrs., los tipos como Gignac son uno más... uno más de la familia.

MÁS NOTICIAS SOBRE LA LIGA MX