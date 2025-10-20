El fuerte reproche de un jugador del Getafe para Vinícius durante el partido ante el Real Madrid

Juan Iglesias habló sobre Vinicius Jr, tras las polémicas en las que se vio inmerso el jugador del Real Madrid en el partido ante el Getafe, con victoria 1-0 para el Merengue.

"Hay cosas que no se pueden permitir. Hay que respetar al contrario y a la gente", dijo el propio Iglesias luego del partido para Movistar+.

"En el fútbol hay muchos lances, muchos piques, son cosas del partido, del fútbol... siempre quedan en el campo. Hay cosas que no se pueden permitir, hay que respetar al contrario, respetar a la gente, y cuando no se respeta pues saltan estas chispas y no le gusta a nadie", dijo el futbolista en referencia a su enfado con Vinicius.

Ni bien ingresó el brasileño en el complemento, Nyom se fue expulsado por un golpe, en el que el Getafe cree que Vini exageró. Pero con la segunda expulsión de Sancris (otra vez provocada por Vinicius), el Getafe explotó.

En ese momento, Juan Iglesias se fue directo a buscar al delantero de Brasil para recriminarle su actitud. "Por eso te odia todo el mundo. Aprende de tus compañeros", le dijo-

Retomando sus declaraciones post partido, además de hacerlo para la transmisión oficial, dijo en Carrusel Deportivo: "Un poco lo de siempre, el mismo guion. Hay cosas que no podemos permitir. No se puede permitir que te falten el respeto como lo ha hecho. Es un gran jugador, lo demuestra cada partido, pero este tipo de cosas no le vienen bien, le debilitan y ojalá haga una autocrítica y empiece a respetar".

🚨‼️ JUAN IGLESIAS reconoce en el #CarruselCanalla que VINICIUS le ha faltado el respeto en el #GetafeRealMadrid:



💭 "Estas cosas le DEBILITAN y ojalá haga autocrítica y EMPIECE A RESPETAR"



👀 "Él sabe lo que me ha dicho. Le dije a sus compañeros que le enseñen a respetar" pic.twitter.com/1S5kHc5mij — Carrusel Deportivo (@carrusel) October 19, 2025

Y para cerrar, agregó: "Puede haber lances, como siempre, pero no se puede pasar la línea. Él sabe lo que me ha dicho y he ido a sus compañeros a decirles que le enseñen a respetar. Si mejora eso le va a hacer mucho mejor de lo que es".

Más noticias sobre el Real Madrid en nuestro canal de Whatsapp