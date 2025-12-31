El Fulham lanzaría oferta récord por Ricardo Pepi y apunta al fichaje más caro de su historia

Hace unos años, el mexicoamericano Ricardo Pepi estuvo pensado para portar el jersey de la selección mexicana, sin embargo, nunca le dieron un verdadero seguimiento, razón por la que decidió representar a los Estados Unidos, aprovechando que su carrera la llevó a cabo en dicha nación al militar en el North Texas SC de la MLS Next Pro y en el FC Dallas de la MLS, hasta que dio el salto a Europa de la mano del FC Augsburgo de Alemania.

🚨Fulham puja para quedarse con Ricardo Pepi.

*️⃣Ya hizo una oferta formal al PSV de u$s 35M, como informó @tombogert, pero no fue aceptada ya que los holandeses pretenden cerca de u$s 40M. pic.twitter.com/EbI0nkQjv8 — César Luis Merlo (@CLMerlo) December 30, 2025

Después de arribar a la Bundesliga, el delantero fue cedido al FC Groningen de los Países Bajos para darle mayor fogueo, saltando posteriormente al Jong PSV y al PSV Eindhoven, donde ha logrado despegar más su carrera con 36 anotaciones y ocho asistencias en 89 compromisos, hasta ahora.



El talento del norteamericano no está en tela de juicio, tanto que podría arribar a la Premier League de Inglaterra, ya que el periodista argentino César Luis Merlo, así como el periodista estadounidense Tom Bogert, revelaron que el Fulham lanzó una oferta formal para hacerse por sus servicios, la cual es de 35 millones de dólares, no obstante, esta primera propuesta fue rechazada por los Granjeros, quien esperan recibir cerca de 40 mdd.

🚨🇺🇸 Sources: PSV has rejected a bid from Fulham for USMNT forward Ricardo Pepi.



Bid was worth £26million (€30m; $35m). Sources expecting another offer but TBD.



Pepi, who turns 23 in January, has 10g/2a in 957 mins this year for PSV.https://t.co/qpLDOH1zBi pic.twitter.com/AhO40GjckB — Tom Bogert (@tombogert) December 30, 2025

No será sencillo que los neerlandeses dejen ir al seleccionado de Las Barras y Las Estrellas porque apenas en el mes de febrero renovó su contrato hasta el 2030, dejando en claro que es parte vital para su proyecto a futuro.



Al final de cuenta, los Cottagers tienen otras opciones para la delantera, ya que de acuerdo con el medio Daily Mail, también se ha pensado en el italiano Moise Kean de la Fiorentina de Italia, dado que el estratega portugués Marco Silva lo conoce bien tras haberlo tenido bajo su mando en el Everton, pero a pesar de ello, Pepi sería la prioridad.

🚨 Fulham are interested in signing Fiorentina striker Moise Kean, who has previously been linked with Barcelona.



He endured a difficult spell with Everton earlier in his career but is keen on a move back to England to right some wrongs amid a frustrating season in Serie A.… pic.twitter.com/brDicFqRB8 — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) December 16, 2025

Hasta ahora, el fichaje más caro realizado por el Fulham ha sido el del brasileño Kevin Santos, procedente del Shakhtar Donetsk de Ucrania, por el cual pagó casi 47 mdd en este mismo 2025, así que estaría cerca de llevar a cabo otra cifra récord para poder adquirir al atacante norteamericano.