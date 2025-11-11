El futbolista del Liverpool que más impresionó a Pep Guardiola

A pesar de la brillante actuación de Jérémy Doku por la banda izquierda, el técnico del Manchester City, Pep Guardiola, mencionó a Conor Bradley como uno de los jugadores del Liverpool que más le impresionaron el domingo por la tarde.

Los Citizens infligieron a los campeones su cuarta derrota consecutiva a domicilio en la Premier League en Manchester, gracias a los goles de Erling Haaland, Nico González y Doku, que sellaron la victoria por 3-0 en casa.

Como resultado, el City ascendió al segundo puesto y ahora se encuentra a cuatro puntos del líder, el Arsenal, mientras que el Liverpool está a ocho puntos en la octava posición.

Manchester City v Liverpool - Premier League | Robbie Jay Barratt - AMA/GettyImages

La contundencia de la victoria, liderada por Guardiola, ha llevado a muchos a creer que el City, otrora campeón indiscutible, competirá ferozmente con los Gunners por el título esta temporada. Si bien hasta ahora han dependido en gran medida de Haaland en la tabla de goleadores, Doku también ha tenido un inicio estelar en la temporada 2025-26, y su brillante actuación fue clave en el triunfo del domingo.

Se enfrentó al lateral derecho del Liverpool, Conor Bradley, después de que el norirlandés neutralizara con facilidad la amenaza que representaba Vinicius Junior del Real Madrid la semana pasada. Sin embargo, en este partido, Doku dominó a Bradley, aunque hubo momentos en que el defensor logró reaccionar.

El joven lateral del Liverpool cuenta con la admiración de Guardiola, quien comentó tras el partido (a través del Liverpool Echo): "Conor [Bradley], el lateral derecho, me impresionó muchísimo. Pep Lijnders dijo que puede hacerlo todo".

Lijnders fue asistente de Jürgen Klopp durante gran parte de la etapa del alemán en Merseyside, y juntos supervisaron la irrupción de Bradley en el primer equipo durante la temporada 2023-24.

Manchester City v Liverpool - Premier League | Visionhaus/GettyImages

“Sé lo bien que jugó contra el Real Madrid ante Vinicius. Jeremy lo manejó a la perfección, agresivo con y sin balón. Hizo un partido excepcional”, añadió el técnico del City.

Bradley ha lidiado con problemas físicos al inicio de la nueva temporada, y ninguna de las opciones de Slot para el lateral derecho se ha consolidado como titular tras la marcha de Trent Alexander-Arnold. Jeremie Frimpong también ha sufrido un par de lesiones desde su llegada al club, mientras que la participación de Dominik Szoboszlai en esa posición fue solo una solución temporal.

Si bien el partido del domingo contra el brillante Doku fue complicado, Bradley, cuyo carácter fue elogiado por el comentarista de Sky Sports, Gary Neville, tiene la oportunidad de afianzar su puesto tras el parón de noviembre.

