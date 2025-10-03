El futbolista que puede salir del Manchester United rumbo al Real Madrid en el mercado de invierno

El futuro de un joven centrocampista del Manchester United vuelve a estar en el punto de mira, y más porque sigue viendo reducido su protagonismo esta temporada bajo la dirección técnica de Rúben Amorim. De hecho, el internacional inglés contempla seriamente una salida en calidad de cedido durante el mercado invernal, a sabiendas de que se encuentra en el radar de dos importantes escuadras europeas.

De acuerdo al Daily Mail, Kobbie Mainoo ya había solicitado abandonar Old Trafford en verano y con la intención de ganar minutos después de perder terreno en la sala de máquinas, tras el arribo al banquillo de Amorim. Sin embargo, el club mancuniano le cerró las puertas al mencionado jugador al no encontrar un relevo adecuado, dado que no pudo hacerse con los servicios del camerunés del Brighton, Carlos Baleba, un deseo del propio entrenador luso.

Kobbie Mainoo is still waiting for his first Premier League start this season, with just 76 minutes played in the opening five games ⏰ pic.twitter.com/tQAp8w0Svo — Football on TNT Sports (@footballontnt) September 27, 2025

Desde noviembre de 2024, apenas el ex entrenador del Sporting Clube era contratado por el Manchester United, y Mainoo sólo ha sido titular en 15 encuentros entre todas las competiciones, mientras que en el curso 2025/26 acumula apenas 190 minutos. Estas cifras refuerzan su intención de salir en busca de continuidad, en especial sabiendo que es pretendido por el Napoli y, según Marca, el Real Madrid.

En efecto el conjunto partenopeo, vigente campeón de la Serie A, mantiene su interés en reforzar la medular y ve en el "todocampista" del United una pieza de gran proyección. Además, dicha opción le permitiría al inglés coincidir con viejos conocidos en Old Trafford, tales son los nombres de Scott McTominay y Rasmus Højlund, quienes están teniendo éxito en el Diego Armando Maradona bajo las órdenes de Antonio Conte.

Claro está, semejante escenario podría dar un vuelco si el Madrid decide entrar en la puja. Los merengues siguen de cerca a varios talentos jóvenes a fin de potenciar un centro del campo con mucho músculo, pero algo carente de una pieza organizadora, así que no se descarta que presente una propuesta formal si Mainoo, con contrato hasta 2027, es puesto en el mercado en enero o en el verano de 2026.

Con la ventana invernal a la vuelta de la esquina, todo apunta a que el volante que llegó hasta la final de la pasada Eurocopa con Inglaterra, intentará de nuevo abandonar el Teatro de los Sueños.

