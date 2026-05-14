El futuro de Giakoumakis vuelve a complicarse y Cruz Azul teme su regreso

La continuidad de Giorgos Giakoumakis en el PAOK comienza a complicarse luego de semanas donde el delantero griego perdió protagonismo dentro del equipo. Aunque el atacante llegó cedido desde Cruz Azul con opción de compra incluida, todo apunta a que el conjunto griego no ejecutará la cláusula pactada para quedarse definitivamente con el futbolista.

El delantero tuvo un arranque bastante prometedor durante sus primeros meses en Grecia. Incluso llegó a mostrar momentos de gran nivel ofensivo que generaron optimismo alrededor de una posible permanencia a mediano o largo plazo. Sus actuacions parecían encaminar al PAOK hacia la compra definitiva, especialmente por la capacidad goleadora que logró recuperar.

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Giorgos Giakoumakis tiene malas noticias para Cruz Azul.



💥 El delantero sufrió una contusión de segundo grado y se perderá el resto de la temporada, algo que podría complicar su fichaje con el equipo griego donde están a préstamo.



😰 A pesar de su… pic.twitter.com/q5vUVZf2yJ — Futbol Total (@futboltotal) May 13, 2026

Sin embargo, la historia volvió a repetirse para Giakoumakis. Las lesiones y frenaron nuevamente su continuidad competitiva. A eso se sumó una baja considerable en su rendimiento individual, situación que terminó afectando directamente la percepción interna del club respecto a realizar una inversión definitiva por su ficha.

Dentro del entorno del cuadro de la capital del país existe preocupación ante la posibilidad de que el atacante tenga que regresar al club durante el verano. La directiva celeste considera prioritaria su venta definitiva debido al impacto económico que representa mantener un contrato elevado para un jugador que dejó másdudas que certezas durante su paso por la institución mexicana.

Cruz Azul v Whitecaps - Final: Concacaf Champions Cup 2025 | Manuel Velasquez/GettyImages

El regreso del delantero sería visto como un auténtico dolor de cabeza para la planeación deportiva y financiera de los capitalinos. Actualmente, el club trabaja en ajustes importantes dentro de la plantilla y liberar masa salarial aparece como uno de los objetivos principales rumbo al siguiente mercado de verano.

Aunque todavía no existe una postura final por parte del PAOK, distintos reportes en Grecia señalan que el escenario más probable hoy mismo es no ejecutar la opción de compra. Todo dependerá también de cómo cierre la temporada el atacante y de si logra mantenerse sano durante los últimos encuentros.