¿El futuro de Hirving Lozano está fuera de la MLS?

Pese a que la edad y el nivel le daban para seguir en el mejor fútbol del planeta en Europa, Hirving Lozano no pudo resistirse a las enormes tentaciones de la MLS. El mexicano recibió una oferta sin igual de parte de la nueva franquicia de la liga de los Estados Unidos, el San Diego FC, club donde actualmente milita.

La realidad es que para ser el primer año del club dentro del fútbol profesional, su rendimiento ha sido superlativo. Es hoy mismo uno de los contendientes por el título. En gran medida, el aporte del Lozano ha sido clave para este presente. Sin embargo, la relación entre ambas partes se ha complicado.

¡ESTARÍA EN DUDA PARA LOS PLAYOFFS!



El mexicano Hirving Lozano no estuvo presente el sábado ante Portland, dicha ausencia habría sido por un altercado verbal ocurrido en el vestuario (antes de su convocatoria con la Selección Mexicana) a principios de mes, reveló The Athletic… pic.twitter.com/m1iYYfS3Se — MedioTiempo (@mediotiempo) October 22, 2025

Fuentes reportan que el mexicano ha sido separado de la plantilla hasta nuevo aviso. El jugador habría tenido un cruce muy fuerte con el cuerpo técnico del club luego de ser reemplazado al medio tiempo del cotejo de la jornada final en contra del Houston Dynamo.

Atlanta United v San Diego FC | Andrew J. Clark/ISI Photos/GettyImages

La actitud de Lozano no habría sido bien recibida por uno de sus compañeros de peso a nivel interno. El jugador en cuestión cuya identidad por ahora se desconoce habría salido en defensa enfrentando a Hirving de forma verbal. El problema fue frenado, pero el reporte llegó a oídos de la directiva.

Por ahora, no está del todo claro si el jugador estará o no en el inicio de los Play-Offs para el cuadro de San Diego. La realidad es que si bien su injerencia dentro de la cancha es vital para el equipo, el área deportiva no quiere dejar pasar una muestra de altanería como la de 'El Chucky'.

Pensar más allá incluso en una posible salida del club en el mercado de invierno luce lejano. Partiendo del hecho de que el mexicano ingresa la elevada cifra de 9 millones de dólares por año.