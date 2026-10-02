El gesto con el que Hojlund muestra su respaldo a Cristiano Ronaldo ante Portugal

El gol de Rasmus Hojlund ante Portugal por la UEFA Nations League tuvo un significado especial: marcó el 2-2 para Dinamarca y, en lugar de una celebración habitual, eligió homenajear a Cristiano Ronaldo con uno de los festejos más reconocibles del futbol mundial.

El delantero aprovechó un contragolpe en el minuto 53 y definió por encima del arquero. Inmediatamente después corrió hacia el banderín de córner, levantó un dedo y completó el clásico salto del “Siuuu”, que rápidamente se convirtió en uno de los momentos más llamativos del partido.

En medio de la reciente tensión que atraviesa la selección portuguesa entre Ronaldo y Jorge Jesús, el jugador del Napoli utilizó el festejo para dejar clara su admiración por el delantero luso, a quien considera uno de sus grandes referentes.

Højlund también tuvo un cruce con Jorge Jesús

Posteriormente, durante el saludo entre los futbolistas daneses y el cuerpo técnico portugués, el delantero volvió a volvió a quedar en el centro de la escena: Hojlund primero estrechó la mano de Jorge Jesús, pero el entrenador le dio unas palmadas en el pecho y el jugador respondió con un ligero empujón antes de continuar con el protocolo.

La situación no pasó a mayores y Jesús optó por restarle importancia. “No sé qué lo llevó a hacerlo. Quizá no le agrado por alguna razón”, explicó el técnico, quien también señaló que el danés todavía es joven y que no tenía intención de darle mayor trascendencia a lo ocurrido.

El mensaje detrás del festejo

Aún así, la postura del delantero había quedado clara desde antes. Højlund explicó que su celebración buscaba enviar un mensaje a Portugal sobre la influencia que Cristiano Ronaldo mantiene entre los futbolistas que crecieron admirando su carrera.

Norway v Portugal - UEFA Nations League 2026/27 Group A4 MD2 | Eurasia Sport Images/GettyImages

“Solo quería enviar un mensaje contundente al equipo de Portugal de que si no valoran a Cristiano, hay un montón en el mundo que él ha inspirado y que aún lo admiran”, expresó.

Portugal volvió a tomar el control

Pese a que el tanto de Hojlund le permitió a Dinamarca recuperar la igualdad después de los goles de Joao Cancelo y Goncalo Ramos, el combinado luso encontró nuevamente los espacios para inclinar el partido a su favor.

Vitinha apareció en el minuto 67 para establecer el 3-2, mientras que Joao Félix sentenció el encuentro en el tramo final. De esta manera, el esfuerzo del delantero danés quedó relegado ante la reacción portuguesa, que terminó imponiéndose por 4-2.

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