El gesto de Vinícius Junior en redes sociales que pone en evidencia su incomodidad con el Real Madrid

Vinicius Junior encendió las alarmas fuera de la cancha. En medio de un cierre de año cargado de emociones, el brasileño decidió cambiar su foto de perfil en Instagram: quitó la imagen con la camiseta del Real Madrid y colocó una vistiendo los colores de la selección de Brasil. Un gesto simple, pero en un club como el Madrid, nada es casual. El movimiento no pasó desapercibido y desató especulaciones sobre su estado anímico y su relación con el entorno merengue.

Vinicius se quita la foto de perfil de Instagram con el Real Madrid... y pone una con la camiseta de Brasil 😤😤😤 pic.twitter.com/gUPbxmyZD9 — MARCA (@marca) December 20, 2025

La decisión llegó en un contexto delicado. Durante la victoria del Real Madrid por 2-0 ante el Sevilla, correspondiente a la Jornada 17 de LaLiga, Vinicius fue abucheado por un sector de la afición en el Estadio Santiago Bernabéu. Aunque fue titular y participó activamente en el desarrollo del encuentro, el brasileño no vivió su noche más cómoda desde la grada, algo poco habitual para un futbolista que ha sido determinante en los últimos títulos del club.

En lo deportivo, el foco del partido terminó por desplazarse hacia otro nombre. Kylian Mbappé fue la gran figura de la noche al marcar de penalti el segundo gol del encuentro y alcanzar los 59 tantos en un año futbolístico, igualando el récord histórico de Cristiano Ronaldo establecido en 2013. El francés se llevó los reflectores, la ovación del estadio y los titulares, mientras Vinicius quedaba en un segundo plano, tanto en el campo como en la narrativa posterior al partido.

El primer gol del Real Madrid había llegado en la primera mitad, obra de Jude Bellingham tras una asistencia precisa del propio Vinicius, lo que demuestra que su aporte futbolístico sigue siendo relevante. Sin embargo, los abucheos y el posterior gesto en redes sociales abrieron un debate inevitable: ¿mensaje personal, simple coincidencia o una forma de desahogo?

Por ahora, desde el club no ha habido reacción oficial, y Vinicius tampoco ha ofrecido explicaciones públicas. Lo cierto es que el cambio de imagen llega en un momento sensible, justo cuando el equipo entra en el parón invernal y cuando el protagonismo mediático parece repartirse entre nuevas figuras. En Madrid, cada detalle cuenta, y una foto de perfil puede decir más de lo que parece.

