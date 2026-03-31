El gigante de Europa que toca la puerta de Johan Vásquez

El paso de Johan Vásquez por Italia ha sido ascendente desde el inicio del mismo y hasta la fecha. El zaguero hoy número uno de la selección mexicana, ha sabido resistir dentro del clubes que si bien no son los más protagonistas de la Serie A, sí han permitido que el zaguero del Tri gane rodaje y conocimiento dentro del campo.

Hoy, Vásquez milita dentro del Genoa, equipo dentro del cual incluso tiene el rol de capitán. Sin embargo, desde el verano pasado el zaguero tiene mercado en equipos de mayor relevancia. Se entiende que en el mercado luego de la Copa del Mundo su cambio de hogar será inevitable, aunque, no necesariamente de liga.

¿JOHAN NERAZZURRI? 🤯



Un efecto dominó tendría a Johan Vásquez aterrizando en el Inter de Milan.



💥 De acuerdo con FOX Deportes, el Barcelona estaría muy encaminado de hacerse con el defensa Alessandro Bastoni, dejando un hueco en la defensa del Inter.



💪🏻 Ante esto, el gigante… pic.twitter.com/beCeLlptVV — Futbol Total (@futboltotal) March 30, 2026

El Inter de Milán tiene dentro de sus opciones de fichajes a Johan para el verano. El vigente líder de la Serie A corre el riesgo de perder a Alessandro Bastoni de cara al siguiente año. De ser el caso, el ex Pumas de la UNAM es uno de los nombres sobre la mesa para ser el reemplazo del italiano.

Aunque de condiciones físicas diferentes entre sí, Bastoni y Johan son el mismo corte de zaguero: pie zurdo, central por izquierda, capaz de jugador incluso como un lateral en caso de ser necesario.

Johan Vasquez of Genoa Cfc looks on during the Serie A | Marco Canoniero/GettyImages

Por ahora, no hay movimiento formal de parte del Inter con el fin de atacar por el fichaje de Vásquez. El mexicano es una opción seria, sin embargo, no es la única. En el entorno del club se encuentra otros nombres de más prestigio como Riccardo Calafiori o el mismo Nathan Aké.

Pese a ello, Vásquez puede estar tranquilo. Inter no es su único pretendiente dentro del mercado. El zaguero mexicano va sobrado de mercado dentro de la Serie A. Otros clubes como la Roma, el Milán y la misma Juventus le tienen dentro del radar.

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