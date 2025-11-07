El gigante de Italia que quiere fichar a Lewandowski si no sigue en el FC Barcelona

El mercado de fichajes aún no comenzó de manera formal pero los movimientos siguen siendo incesantes.

En este caso, el AC Milan de Massimiliano Allegri quiere 'volver a ser' y apuesta a competir fuerte en la Serie A y en Europa. El problema es que el mexicano Santiago Giménez está en un bajón de rendimiento, por lo cual buscan alternativas para un posible sucesor, y aparece en el radar Robert Lewandowski, del FC Barcelona.

El Rossonero parece haber encontrado el rumbo tras varias temporadas complicadas en la Serie A y en las competiciones europeas. La falta de gol ha sido una de las principales preocupaciones del cuerpo técnico, y por eso Allegri ya le ha hecho saber a la dirigencia su deseo de incorporar un atacante con mucha experiencia, para sumar jerarquía en el ataque, y según informa SportItalia, el principal apuntado por el entrenador italiano es el polaco.

Club Brugge KV v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD4 | Stuart Franklin/GettyImages

A sus 37 años, Lewandowski sigue siendo una garantía de gol absoluta, además del cuidado personal y profesional que tiene y lo transforma automáticamente en un profesional de élite, algo que seduce al AC Milan, no solo por su figura en sí misma sino para apuntalar, junto a otro experimentado como Luka Modric, al plantel de Massimiliano Allegri.

Además, desde Italia aseguran que las charlas ya comenzaron y que existe la posibilidad de buscarlo en enero del 2026 o sino, esperar a la finalización del vínculo, luego de la disputa del Mundial 2026. La traba estaría en que el propio polaco, salvo un cambio radical de aquí a un tiempo corto, quiere seguir siendo culé, incluso bajando sustancialmente su salario. Desde Milan entienden que deberán ser pacientes, ya que si la situación decanta para la salida de Lewandowski del Can Barca, será una opción más que fiable para el delantero, según SportItalia.

