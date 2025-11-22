El gigante italiano que busca al Dibu Martínez

Según informó Football Insider, el Inter de Milán tiene en su carpeta de posibles refuerzos a Emiliano Martínez, con presente en el Aston Villa y una de las piezas claves del armado de la selección argentina de Lionel Scaloni.

Esto se debe a la delicada situación contractual de Yann Sommer, cuyo contrato llega a su fin a mediados de 2026 y su renovación está estancada, sin noticias. Todo para indicar que el internacional suizo se marchará en libertad de acción y que la directiva Nerazurra tendrá que salir a buscar a un portero de calidad para seguir compitiendo en el más alto nivel.

En el club de Birmingham, donde llegó a mediados de 2020 para conseguir la tan ansiada continuidad que el Arsenal no podía darle. Su impacto fue crucial de inmediato y se ganó un lugar en la convocatoria albiceleste para la Copa América 2021, y fue el caso de COVID-19 de Franco Armani el que le permitió tener la oportunidad de ser titular.

En el primer partido, ante Chile, atajó un penal. Ante Colombia fue clave en la serie de penales. Campeón de América, luego del Mundo. Historia conocida.

Netherlands v Argentina: Quarter Final - FIFA World Cup Qatar 2022 | Gustavo Pagano/GettyImages

En la actual temporada lleva disputados 11 partidos con la camiseta de los Villanos, con cuatro vallas invictas y sólo nueve goles encajados entre encuentros por Premier League y Europa League. En la campaña pasada guió al equipo dirigido por Unai Emery a los cuartos de final de la UEFA Champions League, cayendo frente al PSG que terminaría siendo campeón de la competencia.



En el último mercado de fichajes estuvo muy cerca de firmar con el Manchester United, aunque los Diablos Rojos se terminaron inclinando por el neerlandés Senne Lammens. El marplatense sigue teniendo rendimientos espectaculares y no sorprendería que, además del Inter, haya otros clubes de primer nivel europeo que quieran contar con él.