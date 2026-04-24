El gigante mundial que tiene la mira en Ángel Correa

Los Tigres de la UANL apostaron y con fuerza por el fichaje de Ángel Correa como la nueva estrella de la plantilla. Con el tiempo de André Gignac en vías de terminar, los del norte del país decidieron que el campeón del mundo en 2022, leyenda del Atlético de Madrid, fuese la cara del club dentro y fuera del campo.

Si bien no ha entregado títulos, el delantero ha cumplido a nivel individual. Incluso pese a un bache de un par de meses, nadie tiene mejor rendimiento que el suyo desde que llegó a Tigres. Sin embargo, hoy los de la UANL corren el riesgo de perder a Correa en el muy corto plazo, siendo claros, en el siguiente mercado de verano.

🤯🇦🇷 RIVER INICÓ CHARLAS PARA FICHAR A ÁNGEL CORREA EN EL PRÓXIMO MERCADO.



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ESPN Argentina afirma que River Plate atacará con fuerza por el fichaje del delantero. La fuente señala que el club ya ha llamado al agente de Correa para sondear condiciones y segundo, dejar en claro que su fichaje es la prioridad del gigante de Argentina para los siguientes meses.

Clave señalar que en este punto, ni Correa, ni Tigres tienen una oferta formal en mesa de parte de la gente de River. La misma podría llegar una vez que el jugador confirme su interés de dar el salto hacia Argentina.

FBL-MEX-TIGRES-GUADALAJARA | STRINGER/GettyImages

En todo caso, tampoco será una labor sencilla. Correa es el mejor pagado de Tigres y uno de los mejor pagados de toda la Liga MX. Sin tomar en cuenta bonos, el jugador ingresa 4,5 millones de dólares por año, una cifra que nadie en River está ni siquiera cerca de cobrar.

Segundo, Tigres no será accesible con la salida de su estrella. Tiene muchos años de contrato por delante y en caso de que el jugador pida salir, el cuadro argentino tendrá que desembolsar más de 10 millones de dólares por su carta.