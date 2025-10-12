El golazo con el que Lionel Messi se convierte en el único líder por la Bota de Oro en la MLS

Con la Fecha FIFA atravesándose no se esperaba que Lionel Messi y Denis Bouanga tuvieran actividad en la Major League Soccer con el Inter Miami y Los Angeles Football Club, respectivamente, pues ambos estarían representando a sus selecciones nacionales.

Sin embargo, en el caso del argentino coincidió que la selección argentina disputara un día previo al juego del Inter Miami vs Atlanta United su encuentro frente a la selección venezolana en el Hard Rock Stadium de Miami y posteriormente, el martes 14 de octubre jugarán en el Chase Stadium de Fort Lauderdale ante Puerto Rico.

Como el capitán de la albiceleste no tuvo actividad el viernes por decisión del estratega Lionel Scaloni, Javier Mascherano tuvo la oportunidad de disponer de 'Leo' y así competir en lo grupal por el segundo lugar de la Conferencia Este. Además, en lo individual, Messi irá por el liderato de la Bota de Oro que se disputa con Denis Bouanga con 24 goles y Sam Surridge con 23 tantos.

De esa manera, el ocho veces Balón de Oro abrió el marcador al minuto 39 con un tremendo golazo y así se pudo como líder en solitario por la Bota de Oro de la MLS con 25 goles.

Quien más que él… Golazo de Leoooo 🤩⚽️ pic.twitter.com/kVtxVTA2PK — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) October 12, 2025

La lucha por la Bota de Oro de la MLS 2025

Say hello to the outright leader in the MLS Golden Boot race (25 goals) 👋📊 pic.twitter.com/ie5KFHcpGG — OneFootball (@OneFootball) October 12, 2025

Después de este fin de semana, todo se definirá en el Decision Day, la última jornada de la MLS en donde Inter Miami se enfrentará precisamente al Nashville SC de Sam Surridge el sábado 18 de octubre desde el Geodis Park a las 18:00 horas del Este de Estados Unidos, 20:00 horas de la Ciudad de México y 04:00 horas de España.

Mientras que, Denis Bouanga también tendrá un partido más para tratar de incrementar su cuota goleadora el mismo sábado cuando Los Angeles Football Club se mida al Colorado Rapids en el Dick's Sporting Goods Park a las 21:00 horas del Este de Estados Unidos, 19:00 horas de la Ciudad de México y 03:00 horas de España.

Messi, Jordi Alba and Luis Suarez combine for four goals as @InterMiamiCF dominates at home. 💪 pic.twitter.com/NeUI4ksPtC — Major League Soccer (@MLS) October 12, 2025

Actualización: el partido finalizó con goleada 4-0 a favor del cuadro local con un doblete de Messi y tantos de Jordi Alba y Luis Suárez. Con esto, el capitán argentino llegará a la última fecha con 26 goles por la Bota de Oro dos goles de ventaja sobre Bouanga y tres sobre Surridge.