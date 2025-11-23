El golazo de Lionel Messi para abrir el marcador ante el Cincinnati

El capitán y goleador del Inter Miami CF, Lionel Messi, abrió el marcador en la semifinal de la Conferencia Este de la Major League Soccer 2025 desde el TQL Stadium frente al FC Cincinnati con una gran jugada que originó el propio astro argentino.

En una triangulación el ocho veces Balón de Oro le dio un pase desde afuera del área a Mateo Silvetti y el juvenil argentino le asistió con un gran centro para que el '10' llegara a cabecear el esférico y colocarlo al fondo de las redes de Roman Celentano.

LIONEL MESSI LOVES A BIG GAME. ✨



What a move to open the scoring! // Audi MLS Cup Playoffs — Major League Soccer (@MLS) November 23, 2025

El posible rival en la final de conferencia

New York City y Philadelphia Union son los posibles rivales del ganador entre Miami y Cincy | Zoe Davis/GettyImages

El desarrollo del partido será determinante tanto para el futuro del conjunto de las Garzas como para el destino inmediato de varias figuras históricas del club. El que avance, se medirá en la final del Este por un lugar en la definición absoluta de la MLS Cup. Esta carga de responsabilidad no solo recae en el rendimiento colectivo, sino también en la capacidad de sus líderes para sostener la calma en los momentos críticos. Cada decisión, cada pase y cada desborde puede inclinar la balanza y, con ello, definir el rumbo de un proyecto que ha sido construido con ambición. Además, el entorno sabe que un triunfo en este tipo de instancias fortalece proyectos, mientras que una eliminación puede acelerar cambios profundos en la estructura deportiva.

El ganador de este duelo avanzará a la final de conferencia, donde enfrentará al vencedor entre el New York City y el Philadelphia Union, en una llave que también se disputará a partido único, con tiempo suplementario y penales en caso de empate. Esta configuración convierte cada minuto en un escenario de máxima tensión, sin margen para especular. El formato obliga a ambos equipos a salir con determinación desde el arranque, conscientes de que un solo error puede convertirse en una sentencia definitiva. Por eso, la preparación mental y la capacidad para manejar la presión serán tan importantes como la estrategia táctica. En este tipo de partidos, los detalles minúsculos suelen marcar la diferencia: una desatención a balón parado, un contragolpe mal defendido o una genialidad individual pueden cambiar la historia de toda una temporada. La final del Este no solo espera a un vencedor; exige carácter, determinación y sangre fría en el momento exacto.