El gran crecimiento financiero del Inter Miami desde el fichaje de Leo Messi

La llegada de Lionel Messi cambió para siempre la historia del Inter Miami. Más allá de los títulos conquistados, incluido el primero de liga en la historia del club, el impacto del argentino se refleja con mayor fuerza en el ámbito financiero y estructural de la institución.

Antes del arribo del capitán argentino, el club atravesaba una etapa de crecimiento moderado. En 2022, Inter Miami cerró el año con ganancias cercanas a los 56 millones de dólares, una cifra acorde al mercado, pero lejana a los gigantes tradicionales de la MLS.

El panorama cambió de manera radical con la incorporación de Messi. Para 2025, la entidad del sur de Florida superó los 200 millones de dólares en ganancias anuales, más que triplicando los ingresos reportados apenas tres años antes. El salto no fue gradual, fue exponencial.

El fenómeno no se limita únicamente a la venta de boletos o derechos de transmisión. La comercialización de camisetas, nuevos patrocinadores globales y acuerdos internacionales impulsaron una expansión de marca que posicionó al club en un escenario mediático sin precedentes dentro del futbol estadounidense.

La presencia de Messi convirtió a Inter Miami en una plataforma global. Cada partido se transformó en un evento internacional, elevando el valor de sus activos y generando una atracción masiva de inversionistas. El club dejó de ser una franquicia emergente para convertirse en un actor central del negocio deportivo.

Ese crecimiento financiero se tradujo directamente en su valoración de mercado. Actualmente, Inter Miami está tasado en aproximadamente 1,35 mil millones de dólares, una cifra que lo coloca por encima del resto de las franquicias de la MLS por primera vez en su historia.

Este nuevo estatus consolida al equipo como la franquicia más valiosa de la liga, superando a organizaciones con mayor tradición competitiva. El impacto de Messi no solo fue deportivo; redefinió la escala económica del club y modificó el ecosistema comercial de la MLS.

En términos estratégicos, el proyecto liderado por la directiva encontró en Messi el catalizador ideal para acelerar su crecimiento. El argentino no solo aportó liderazgo en el campo, también legitimidad internacional, algo que el club necesitaba para consolidarse en el mercado global.

El efecto Messi demuestra que una figura de alcance mundial puede transformar la dimensión de una institución en cuestión de meses. Inter Miami no solo ganó títulos; ganó identidad, proyección y un posicionamiento financiero que parecía impensado antes de su llegada.