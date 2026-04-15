El gran problema del FC Barcelona en esta Champions: la fragilidad defensiva

La eliminación del FC Barcelona de la UEFA Champions League ante el Atlético de Madrid dejó al descubierto un problema táctico que ya no se puede evadir; el conjunto del entrenador Hansi Flick había logrado una reacción inmediata en el partido igualando el marcador global 2-2 y encendiendo la ilusión de una remontada.

Sin embargo, tras los goles de Lamine Yamal y Ferran Torres, cuando parecía que el azulgrana controlaba el juego, volvió a aparecer la debilidad estructural del equipo en la última línea. El descuento del Atlético cambió el escenario y la expulsión de Eric García en el tramo final terminó por inclinar la balanza a favor del rojiblanco.

🚨 OFFICIAL: Barcelona are OUT of the Champions League! ❌ pic.twitter.com/FZF9uRKEc0 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 14, 2026

Un ataque de élite, sin respaldo

En los últimos 26 partidos de Champions League, el Barcelona convirtió 75 goles, con un promedio cercano a los tres por encuentro, una cifra que lo ubica entre los equipos más efectivos del continente europeo.

Sin embargo, en esa misma línea, el conjunto catalán recibió 44 goles, siendo el peor registro defensivo entre los equipos protagonistas de la competencia; una estadística que explica por qué sigue quedándose corto en los momentos decisivos.

Atletico de Madrid v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second Leg | NurPhoto/GettyImages

Desde su llegada al club en mayo del 2024, Flick prioriza en sus jugadores el ataque al punto de quedar expuestos en defensa y esa fragilidad en el fondo no es nueva en su esquema. Esa tendencia también se vio durante su ciclo en la selección alemana, donde el desequilibrio entre ataque y defensa terminó siendo un factor determinante en los malos resultados.

Si bien el Barcelona volvió a consolidarse como protagonista en España durante las últimas temporadas, la Champions League es la vara real que mide el éxito deportivo con un margen de error mínimo, y mientras esa falla estructural no se corrija, cada edición del torneo europeo sigue siendo una moneda en el aire para el club culé, con todas las de perder.

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