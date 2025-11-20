El grupo más fácil y el grupo más difícil que podría tocarle a Estados Unidos en el Mundial 2026

El Mundial 2026 va tomando forma porque ya hemos conocido a la mayoría de los invitados, quedando pendientes sólo aquellos que ingresarán por la vía del repechaje. Entre los calificados están algunas potencias como el actual campeón Francia, España, Brasil, Argentina, Inglaterra, Alemania y Países Bajos, aparte hay caras nuevas como Curazao, Uzbekistán, Cabo Verde y Jordania, así como algunas que vuelven después de más de 25 años como Escocia y Noruega.

Las 48 selecciones participantes se van a distribuir en doce grupos de cuatro equipos cada uno, para enfrentarse entre sí, avanzando los dos mejores de cada sector, pero a diferencias de pasadas ocasiones, el nuevo formato para este campeonato también dará un boleto a los octavos de final a los ocho mejores terceros lugares, aumentando las posibilidades de mantenerse con vida.



Será el próximo 5 de diciembre cuando se lleve a cabo el sorteo para conocer cómo quedarán conformados los grupos de la Copa del Mundo. Los tres anfitriones, México, Canadá y Estados Unidos, ya conocen su lugar dentro de dichos sectores. El Tricolor es cabeza de serie del Grupo A, La Hoja de Maple lo es en el Grupo B y Las Barras y Las Estrellas lo son en el Grupo D.

Se debe recordar que en la mecánica del sorteo se busca evitar el cruce entre equipos de la misma confederación, a excepción de la UEFA. Como el sorteo se realizará antes de que concluyan las eliminatorias, las plazas vacantes serán ubicadas en los bombos que correspondan al lapso de su ubicación en el ranking FIFA y evitando los cruces con los de la misma confederación.

BOMBOS

Bombo 1: México, Canadá, Estados Unidos, España (1), Argentina (2), Francia (3), Inglaterra (4), Brasil (5), Portugal (6), Países Bajos (7), Bélgica (8) y Alemania (9).

Bombo 2: Croacia (10), Marruecos (11), Colombia (13), Uruguay (16), Suiza (17), Japón (18), Senegal (19), Irán (20), Corea del Sur (22), Ecuador (23), Austria (24) y Australia (26).

Bombo 3: Noruega (29), Panamá (30), Egipto (34), Argelia (35), Escocia (36), Paraguay (39), Túnez (40), Costa de Marfil (42), Uzbekistán (50), Qatar (51), Arabia Saudita (60), Sudáfrica (61).

Bombo 4: Jordania (66), Cabo Verde (68), Ghana (72), Curazao (82), Haití (84), Nueva Zelanda (86), Repesca Intercontinental Llave A, Repesca Intercontinental B, Ganador Ruta A de la Repesca de la UEFA, Ganador Ruta B de la Repesca de la UEFA, Ganador Ruta C de la Repesca de la UEFA, Ganador Ruta D de la Repesca de la UEFA.

Tomando todo esto en cuenta es hora de saber cuál podría ser el grupo más sencillo que podría tocarle a los Estados Unidos, así como el más complicado, aunque en esta última Fecha FIFA el técnico argentino Mauricio Pochettino sorprendió porque aplastó 5-1 a Uruguay y previamente le pegó 2-1 a Paraguay, selecciones clasificadas al Mundial 2026, , sin olvidar que anteriormente venció 2-0 a Japón, igualó 1-1 ante Ecuador y superó 2-1 a Australia, equipos que también estarán presentes en la justa veraniega.

El grupo más fácil que podría tocarle a Estados Unidos:

United States v Uruguay - International Friendly | John Dorton/ISI Photos/USSF/GettyImages

Australia: sin duda alguna los Socceroos podrían ser un rival accesible, ya que hace poco se les venció con un doblete de Haji Wright. A diferencia de otros años, los australianos no cuentan con tantas estrellas de renombre en sus filas y aunque se eliminan dentro de la Confederación Asiática no lucen tan poderosos como Japón y Corea del Sur, sin olvidar que dentro de este sector son el más bajo en el bombo al ocupar el puesto 26 del ranking. Viajando más atrás al pasado, en el 2010, los del Tío Sam también vencieron 3-1.

Sudáfrica: desde aquel 2010 donde fue anfitrión, el equipo africano no ha vuelto a jugar una Copa del Mundo, lo que habla del poco poderío que tienen, aunque increíblemente lograron clasificarse en una zona que normalmente dominaban Camerún y Nigeria, los cuales no estarán en el torneo. Lo más notable de los Bafana Bafana es haber quedado terceros en la Copa Africana 2023. La gran mayoría de sus futbolistas militan en la liga local, con algunos ofensivos militando en Europa como el delantero Luther Signh en el Copenhague de Dinamarca, Lebo Mothiba en el Estrasburgo de Francia y Lyle Foster en el Westerlo de Bélgica.

Nueva Zelanda: si bien podría tocarles alguno de los calificados por vía repechaje como Irlanda del Norte, Kosovo, Macedonia del Norte, Albania, República del Congo, Bolivia o Nueva Caledonia, hablemos de los que sí están presentes en el bombo en estos momentos. Normalmente los Kiwis clasifican a la justa porque son el mejor equipo de la Confederación de Oceanía desde que Australia se salió para sumarse a la Confederación Asiática. Son altos, corredores y competidores leales, pero siguen estando lejos de otras selecciones que si bien no son potencia cuentan con experiencia en estos torneos, tal como el Team USA.

El grupo más difícil que podría tocarle a Estados Unidos:

United States v Paraguay - International Friendly | Aric Becker/ISI Photos/GettyImages

Colombia: en el Bombo 2 hay varias selecciones que le complicarían la vida a cualquier equipo, sin embargo, la que podría lucir como la más poderosa es la cafetalera, contando con una gran generación de futbolistas que todavía son apoyados por el veterano James Rodríguez, sin saber si realmente llegara en plenitud para la competencia. Los resultados de este 2025 dejaron una gran duda porque apenas pudo sobreponerse a rivales como Nueva Zelanda, Australia, Bolivia, Venezuela y México, empatando con otros como Canadá, Argentina, Perú y Paraguay. Sin embargo, el puro hecho de enfrentarse a elementos como Luis Díaz, Jefferson Lerma, Richard Ríos, Jhon Arias y Jhon Lucumi te hace pensar que las cosas no serán tan sencillas.

Noruega: desde 1998, los Vikingos Rojos no estaban presentes en el campeonato, pero todo se logró gracias a la presencia de Erling Haaland, que sigue viviendo un gran presente y se despachó una gran cantidad de anotaciones. Dentro de la UEFA, el delantero del Manchester City de Inglaterra destacó como el máximo anotador de la confederación en las Eliminatorias al perforar las redes en 16 ocasiones. Los noruegos evitaron que Italia se metiera de forma directa a la fiesta veraniega porque dominaron el grupo de principio a fin con ocho victorias sin empates ni derrotas, incluso en la última jornada despacharon 1-4 a los italianos. A eso hay que sumarle que El Androide no está solo porque dentro de la plantilla están otros sobresalientes como Alexander Sorloth, Julian Ryerson, Martin Odegaard y Sander Berge.

Ghana: si bien pueden enfrentarse a alguno de los invitados vía repechaje como Italia, Polonia, Turquía, Dinamarca o Suecia, uno de los rivales más complicados dentro del bombo que sí están con boleto en mano son Las Estrellas Negras, que ya han disputado cuatro mundiales, llegando hasta cuartos de final en el 2010 si no fuera por una mano de Luis Suárez que evitó la eliminación uruguaya. Si bien no están en su mejor presente, son futbolistas que tienen mucho recorrido, habilidosos y que no se rinden fácilmente. Muchos jugadores se desarrollan en Europa, forjando así mayor experiencia, destacando a Mohammed Salisu del AS Mónaco de Francia, Alexander Djiku del Spartak Moscú de Rusia, Thomas Partey del Villarreal de España, Jordan Ayew del Leicester City de Inglaterra, Antoine Semenyo del Bournemouth de Inglaterra, entre otros.