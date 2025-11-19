El grupo más fácil y el más difícil que podría tocarle a Argentina en el Mundial 2026

Sin dudas la selección argentina llega al Mundial 2026 como una de las máximas candidatas a la gloria, ya que es la vigente campeona del Mundo y revalidó su excelente momento siendo campeón de América en 2024 y terminando primero en las eliminatorias sudamericanas.

Esto no quiere decir que vaya a desfilar tumbando rivales en la cita que tendrá lugar en Norteamérica, ya que muchos equipos fuertes ya se han clasificado y podrían aparcerse en la fase de grupos. Sin ir más lejos, en la última Copa del Mundo debutaron con derrota por 2-1 ante Arabia Saudita, aunque el desenlace fue feliz para Leo Messi y compañía.

A continuación, analizamos los posibles grupos para el equipo de Lionel Scaloni.

¿Cómo sería el grupo más difícil para Argentina en el Mundial 2026?

Argentina ha sabido tener grupos complejos en las Copas del Mundo, con el de Rusia 2018 como uno de los fieles ejemplos de que la Albiceleste la puede tener complicada.

Según el análisis de SI Fútbol, el grupo más difícil posible para los de Scaloni sería con Marruecos, que viene de ganar el Mundial Sub 20 y de llegar a las semifinales en Qatar 2022; Arabia Saudita, que fue su gran verdugo en la búsqueda de la tercera estrella, y un clasificado del repechaje europeo, que podría ser un combinado de la talla de Italia o Suecia, a quien sufrió en Corea-Japón 2002.

Así quedaría el grupo

Argentina

Croacia

Egipto

Clasificado del repechaje UEFA

¿Cómo sería el grupo más fácil para Argentina en el Mundial 2026?

En el caso de un grupo sencillo para los de Scaloni, aparecerían selecciones poco frecuentes en citas mundialistas como Austria, Uzbekistán o Curazao. En el último caso, hay un antecedente reciente y la selección argentina ganó por goleada en el Estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

Así quedaría el grupo

Argentina

Austria

Uzbekistán

Curazao

