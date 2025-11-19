El grupo más fácil y el más difícil que podría tocarle a España en el Mundial 2026

España llega al Mundial 2026 como uno de los grandes candidatos a la gloria, amenazando el reinado argentino y con la ilusión de volver a llevar la copa más preciada al continente europeo.

En la Copa del Mundo serán cabezas de serie, evitando así a las grandes potencias en la fase de grupos, pero eso no quita que el equipo de Luis de la Fuente no pueda tener rivales complejos en la primera instancia de la cita mundialista.

Para el gran compromiso esperan contar con un Lamine Yamal explosivo y en plenitud, con el grueso de los futbolistas sanos y la vuelta de Gavi para nutrir el mediocampo, que ya de por si es de élite. En las eliminatorias el andar fue arrollador, y apuestan a seguir por este camino con la Finalissima ante Argentina como una de las grandes pruebas previas al Mundial en Norteamérica.

A continuación, repasamos las posibles zonas del combinado español.

¿Cómo sería el grupo más difícil para España en el Mundial 2026?

Ahead of Turkiye v Spain - FIFA World Cup 2026 Qualifying match | Anadolu/GettyImages

La ventaja para los españoles radica en haber superado las eliminatorias europeas como primeros de grupo, impidiendo así cruzarse con otros cabezas de serie en la primera instancia. En el caso de la selección española, Colombia aparece como uno de los rivales más complejos del bombo 2, Costa de Marfil como uno de los duros del 3 e Italia, si supera la repesca, como el difícil del cuarto y último.

Así quedaría la zona

España

Colombia

Costa de Marfil

Italia

¿Cómo sería el grupo más fácil para España en el Mundial 2026?

FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIERS-SPAIN-PRESSER | CRISTINA QUICLER/GettyImages

Un grupo sencillo para España debería ser con rivales con poca experiencia en materia mundialista, y ahí aparecerían selecciones como Uzbekistán y Haití, ambos contrincantes débiles en comparación al brutal poderío español. El gran rival a vencer, según el emparejamiento confeccionado en la redacción de SI Fútbol, sería Ecuador.

Así quedaría la zona

España

Ecuador

Uzbekistán

Haití

