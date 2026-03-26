''El hecho de haber jugado en el Atlético no me impide jugar en el Real Madrid'', declara Rodri

El actual jugador del Manchester City, Rodri, tuvo un paso fugaz por el Atlético de Madrid, en donde disputó un total de 47 partidos, logrando apenas tres goles y colaborando con una asistencia. Números bastante modestos si los comparamos con lo que ha hecho en el Manchester City, en donde ha disputado 293 encuentros, marcando 28 goles y asistiendo en 32 ocasiones.

Sin embargo, el defender los colores de un equipo con la identidad del Atlético tiende a dejar una marca permanente. Hay futbolistas como el 'Kun' Agüero, por citar un ejemplo, que tras salir de los colchoneros continúan con cierta rivalidad ante el Real Madrid. Pero esto no solo no ocurrió con Rodri, sino que, tomando en consideración sus más recientes declaraciones, se podría llegar a interpretar que realmente desea jugar con la escuadra merengue.

"El hecho de haber jugado en el Atlético de Madrid no me impide jugar en el Real Madrid... No puedes decirle que no a los mejores clubes del mundo"

Training Session Of Spain Team - International Friendly | Europa Press Sports/GettyImages

Las palabras calaron hondo entre los aficionado del Atlético de Madrid, que si bien no veían en Rodri a un elemento verdaderamente histórico del equipo, sí duele saber que se manifieste así, de una forma tan abierta en favor del acérrimo rival.

''Me gustaría volver a LaLiga, la sigo. La Premier League es mi favorita, pero también es una liga muy exigente. Por ahora, estoy muy contento aquí... Me queda un año de contrato con el Manchester City. En algún momento tendremos que sentarnos a hablar"

''Por ahora, estoy muy contento aquí'', dice Rodri. Pero el deseo expreso de volver a LaLiga y el dejar bien en claro que hace falta sentarse a hablar con sus directivos para decidir sobre su futuro, le deja las puertas completamente abiertas a un posible interés por parte del Real Madrid en el próximo mercado de verano.

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