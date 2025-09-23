El Cholo Simeone ya lleva dirigida más de una década de manera consecutiva al Atlético de Madrid, convirtiéndose en uno de los entrenadores más exitosos y de mayor recorrido en el banquillo del Colchonero.

A lo largo de su carrera en el Blanquirrojo, dirigió 47 veces contra el Real Madrid y el saldo, aunque negativo, es parejo: 13 victorias, 17 empates y 17 derrotas. La última vez se impuso por la mínima en la vuelta de octavos de final de la UEFA Champions League 2024/25, aunque terminó cayendo por penales la noche de la fatídica y polémica caída y doble toque de Julián Álvarez.

Es cierto que el Cholo supo ganarle partidos importantes de Copa del Rey y Supercopa de Europa al Merengue, pero la espina de las dos finales de UEFA Champions League perdidas en 2014 y 2016 opacan un poco el historial del entrenador argentino ante su clásico rival.

FBL-EUR-C3-MADRID-BILBAO | ANNE-CHRISTINE POUJOULAT/GettyImages

En el banquillo Colchonero ganó un total de ocho títulos: dos Ligas, una Copa del Rey, una Supercopa de España, dos UEFA Europa League y sus dos respectivas Supercopas de la UEFA, sumándose estos a los dos campeonatos argentinos que ganó con Estudiantes de La Plata y River Plate previo a su llegada a Europa para completar su palmarés.

En la última temporada no logró alzar ningún trofeo, y eso caló hondo en la dirigencia del Atlético. La cosecha mala obligó a la directiva a salir con todo en un mercado donde lograron traer buenas figuras como Thiago Almada, Álex Baena, Matteo Ruggeri y Giacomo Raspadori, ilusionando así a la afición de poder darle batalla a los poderosos tanto en el plano local como el internacional. El arranque no fue el esperado, pero nada está dicho en una campaña que acaba de empezar en España y que todavía no tuvo su puntapié en Europa.

Más noticias sobre LaLiga