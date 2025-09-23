El historial de enfrentamientos de Simeone contra el Real Madrid
El Cholo Simeone ya lleva dirigida más de una década de manera consecutiva al Atlético de Madrid, convirtiéndose en uno de los entrenadores más exitosos y de mayor recorrido en el banquillo del Colchonero.
A lo largo de su carrera en el Blanquirrojo, dirigió 47 veces contra el Real Madrid y el saldo, aunque negativo, es parejo: 13 victorias, 17 empates y 17 derrotas. La última vez se impuso por la mínima en la vuelta de octavos de final de la UEFA Champions League 2024/25, aunque terminó cayendo por penales la noche de la fatídica y polémica caída y doble toque de Julián Álvarez.
Es cierto que el Cholo supo ganarle partidos importantes de Copa del Rey y Supercopa de Europa al Merengue, pero la espina de las dos finales de UEFA Champions League perdidas en 2014 y 2016 opacan un poco el historial del entrenador argentino ante su clásico rival.
En el banquillo Colchonero ganó un total de ocho títulos: dos Ligas, una Copa del Rey, una Supercopa de España, dos UEFA Europa League y sus dos respectivas Supercopas de la UEFA, sumándose estos a los dos campeonatos argentinos que ganó con Estudiantes de La Plata y River Plate previo a su llegada a Europa para completar su palmarés.
En la última temporada no logró alzar ningún trofeo, y eso caló hondo en la dirigencia del Atlético. La cosecha mala obligó a la directiva a salir con todo en un mercado donde lograron traer buenas figuras como Thiago Almada, Álex Baena, Matteo Ruggeri y Giacomo Raspadori, ilusionando así a la afición de poder darle batalla a los poderosos tanto en el plano local como el internacional. El arranque no fue el esperado, pero nada está dicho en una campaña que acaba de empezar en España y que todavía no tuvo su puntapié en Europa.
