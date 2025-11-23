El historial de enfrentamientos entre América y Rayados en Liguillas

El Apertura 2025 continúa con la fase del Play-In, pero este domingo conoceremos a los ocho invitados para la Liguilla por el título. A falta de Toluca, que está por conocer a su rival que saldrá entre Juárez y Pachuca, el resto de los clasificados ya conocen a sus contrincantes y una de las llaves más llamativas es el enfrentamiento entre las Águilas del América y Rayados de Monterrey.

Esta se trata de duodécima ocasión en la que se medirán dentro de la Liguilla. Los de Coapa dominan las estadísticas porque se han llevado seis de las series, mientras los albiazules han sonreído en cinco ocasiones, pero de ganar el boleto a las semifinales, emparejarían el saldo para acrecentar su fuerte rivalidad.



Precisamente la última vez que estos dos se enfrentaron en la Fiesta Grande fue en el Apertura 2024, en la gran final, un recuerdo poco grato para los regios, pero muy alegre para los azulcremas. Aun cuando los norteños jugaron la vuelta en su propio inmueble, no pudieron darle una alegría a su afición porque perdieron 2-3 global. Para la Ida, el duelo se disputó en el Estadio Cuauhtémoc, con La Pandilla abriendo las acciones a través del español Sergio Canales, pero Kevin Álvarez y el mexicoamericano Alejandro Zendejas dieron la vuelta. Ya en el Estadio BBVA, el paraguayo Richard Sánchez hundió más a los locales y aunque el colombiano Johan Rojas descontó ya no alcanzó. De este modo, los emplumados alzaron su título 16 y a la vez, se volvieron los primeros tricampeones en la historia de los torneos cortos.

Monterrey v America - Final Torneo Apertura 2024 Liga MX | Hector Vivas/GettyImages

Y ahora, para conocer la primera vez que chocaron en fase final, tenemos que viajar hacia la temporada 1971-72. Se trataba de las semifinales, América venció en el Estadio Azteca con gol del brasileño Toninho Martins. En el ya derrumbado Estadio Tecnológico, los de casa ganaron 2-1 con tantos del brasileño Guaracy Barbosa y Sergio Chagas, siendo Sergio Ceballos el encargado de descontar. Al emparejar 2-2 en el global, se jugó un tercer encuentro en el Estadio León, donde los capitalinos salieron airosos por 1-3, con doblete del chileno Carlos Reinoso.



De ahí, coincidieron de nuevo en la temporada 1981-82, esta vez en cuartos de final. En el TEC, Monterrey pegó 2-1, sin embargo, en el Azteca, los de casa golearon 4-1 con triplete del argentino Norberto Outes para el 5-3 global. Dos años después, en la campaña 1983-84, volvieron a verse en cuartos de final y los Millonetas avanzaron con global de 2-1, con doblete de Eduardo Bacas.

America v Monterrey - Final Torneo Apertura 2019 Liga MX | Hector Vivas/GettyImages

Por fin vino la revancha de Monterrey, ya que en la temporada 1992-93, despachó al América en semifinales por la mínima del brasileño Carlos Bianchezi. Tuvo que pasar más de una década para que compitieran en la fase final. En el Apertura 2009, en los cuartos de final, Rayados se deshizo de los azulcremas 2-1 global, gracias a Aldo De Nigris y el chileno Humberto Suazo. Para el Clausura 2012, los de la Sultana del Norte despidieron a los capitalinos, esta vez en semifinales por 2-0 global, de la mano del argentino José María Basanta y De Nigris.



La fortuna le sonrío al América para el Clausura 2013, ya que en semifinales se impusieron 4-3 global, tras un triplete del ecuatoriano Christian 'Chucho' Benítez, pese a un doblete de De Nigris. Para las semifinales del Apertura 2014, las Águilas volaron al golear 3-0 global, con doblete de Luis ‘Quick’ Mendoza. El Clausura 2016 los volvió a cruzar en la antesala de la gran final y los Sombrerudos ganaron 4-3 global, con el colombiano Edwin Cardona brindando un doblete.

Finalmente, La Pandilla asestó un duro golpe en el orgullo de los americanistas al llevarse la final del Apertura 2019 en el Estadio Azteca, aunque años después los 'Odiame Más' se vengarían. Todo quedó emparejado 3-3 en el tiempo regular, con el argentino Rogelio Funes Mori aplicando un doblete, para así definir todo desde los once pasos, siendo el argentino Lionel Viangioni el encargado de dejar todo 2-4 para alzar el quinto título de los Rayados.