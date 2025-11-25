El historial de enfrentamientos entre Cruz Azul y Chivas en Liguillas

La liguilla del Apertura 2025 de la Liga MX nos traerá un gran duelo en sus cuartos de final y es que el Cruz Azul y las Chivas de Guadalajara se verán las caras, dos de los equipos más importantes del balompié mexicano se medirán en un encuentro de matar o morir que tiene una corta historia en esta instancia.

Si bien estos denominados grandes del futbol azteca se han enfrentado en innumerables ocasisones, solo en seis ocasiones les ha tocado medirse al tú por tú en liguillas, siendo el Rebaño Sagrado el ganador de la última vez que se enfrentaron en esta instancia y esa fue en los Cuartos de Final del Apertura 2006, ahí los rojiblancos se llevaron el duelo por un marcador global de cuatro goles por dos y a la postre lograron salir campeónes al derrotar al Toluca en la gran final.

La primera ocasión en la que se vieron las caras fue en la temporada 1971/72, ahí los cementeros se llevaron la llave en semifinales con un marcador global de dos tantos por uno. En el primer encuentro los rojiblancos se fueron con un gol a casa, sin saber que la localía no les valdría para nada y los capitalinos le dieron la vuelta a ese encuentro con un dos por cero en el Estadio Jalisco.

Unos años más tarde, para la campaña 1986/87, estos equipos volvieron a verse las caras pero ahora en una final, ahi el equipo comandado por Alberto Guerra se llevó el título después de una serie de partidos magistrales. En el primer encuentro arrasaron tres por cero a la Máquina, para llegar a la vuelta con mucha motivación y fue así que dicho encuentro terminó 2-5 en favor de los rojiblancos, para así salir campeones holgadamente.

En la década de los 90 se vieron la cara en dos ocasiones, la primera en la temporada 1990/91, ahí Chivas ganó ocho por dos en el global de los cuartos de final, aunque a la postre no sucedió nada en esta temporada. Nueve años después para el Verano 99 se volvieron a enfrentar y ahí los cementeros se llevaron el duelo de cuartos con un marcador global de cuatro por tres.

Ya para el nuevo milenio se dio otro enfrentamiento entre azules y rojiblancos, fue en el repechaje del Clausura 2003, ahora conocido como Play-In, ahí el marcador acumulado terminó cinco por cinco, en la ida Cruz Azul ganó cuatro por uno y en la vuelta se repitio el marcador pero en favor de las Chivas de Guadalajara, quienes a la postre avanzaron por su mejor posicionamiento en la tabla general.

MÁS NOTICIAS SOBRE LA LIGA MX