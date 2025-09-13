El pasado 6 de abril el Etihad Stadium fue testigo del último encuentro, hasta el momento, entre dos titanes de la ciudad de Manchester: es que City y United se enfrentaron en la jornada 31 de la Premier League, un choque que culminó igualado sin goles.

Al final de dicha campaña 2024-2025, el City debió "conformarse" con el tercer lugar, viendo ceder su corona al Liverpool. Por su parte, ManU culminó en un bochornoso decimoquinto puesto de la clasificación doméstica.

Cara a cara: Manchester City vs Manchester United

El enfrentamiento entre Manchester City y el Manchester United ha sido históricamente intenso. Por ejemplo, en su último partido de agosto de 2024, el equipo citizen se impuso a su rival en la tanda de penaltis y se proclamó campeón de la Community Shield.

Este duelo no es nuevo en cuanto a hostilidades se refiere. En temporadas anteriores, tuvieron que disputar la final de la FA Cup en la que se impusieron también los Skyblues, aunque el primer partido que disputaron en 2023, fue para los Red Devils con un resultado de 2-1 en Old Trafford.

El City venció al United en la final de la FA Cup 2023 | Mike Hewitt/GettyImages

De ese modo, los próximos compromisos prometen ser parte de la larga historia de rivalidad entre el Manchester City y el Manchester United. Los aficionados esperan con ansias un nuevo encuentro interesante que se sume a la lista de grandes batallas entre ambos.

Récord histórico del Manchester City vs Manchester United

A continuación, veamos cómo está el historial entre estos dos equipos en competiciones oficiales: