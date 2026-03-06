El historial de lesiones de Víctor Dávila, que se perderá lo que resta del Clausura 2026 con el América

El Club América confirmó lo que nadie quería escuchar: Víctor Dávila sufrió una ruptura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. La lesión deja al delantero chileno fuera del Clausura 2026 y abre un periodo de recuperación que normalmente va de siete a nueve meses, por lo que su regreso a las canchas no se espera en el corto plazo.

La jugada ocurrió en el minuto 36 del primer tiempo durante el partido frente a Juárez FC. En una acción que parecía rutinaria, Dávila pisó mal y cayó de inmediato al césped. No hubo choque fuerte ni entrada rival. Fue una de esas jugadas silenciosas que, en cuestión de segundos, cambian por completo el panorama de un futbolista.

America v FC Juarez - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Manuel Velasquez/GettyImages

El atacante intentó reincorporarse, pero el dolor lo obligó a abandonar el campo. Horas después, los estudios médicos confirmaron el peor escenario: ruptura del ligamento cruzado anterior en la rodilla derecha.

Para el América, el golpe es importante, sobre todo porque el equipo atraviesa un torneo complicado y ahora pierde a uno de sus principales hombres en el ataque. Para Dávila también es un momento delicado, ya que su carrera ha estado marcada por varias lesiones importantes.

De acuerdo con registros recopilados de Transfermarkt, este es el historial de lesiones más relevantes del delantero chileno:

• 2024/25 – Lesión desconocida



24 de octubre de 2024 al 25 de noviembre de 2024



33 días fuera – 7 partidos perdidos (América)

• 2018/19 – Lesión de rodilla



4 de marzo de 2019 al 19 de julio de 2019



138 días fuera – 19 partidos perdidos (Pachuca)

• 2017/18 – Lesión muscular



18 de noviembre de 2017 al 14 de enero de 2018



58 días fuera (Necaxa)

• 2017/18 – Lesión muscular



14 de septiembre de 2017 al 17 de octubre de 2017



34 días fuera (Necaxa)

• 2016/17 – Lesión de rodilla



13 de junio de 2017 al 22 de julio de 2017



40 días fuera

En total, el delantero ha acumulado más de 300 días de baja por distintas lesiones a lo largo de su carrera, una cifra que vuelve todavía más dura la noticia para el América y para el propio futbolista chileno.

MÁS NOTICIAS SOBRE EL AMÉRICA