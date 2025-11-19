El historial de Lionel Messi en los Mundiales: partidos jugados, goles, resultados y más

Hubo una sensación de alivio y alegría cuando en pleno estadio Lusail de Qatar, Lionel Messi levantó la Copa del Mundo. Después de tanto pelearla, de ser criticado hasta el hartazgo por propios y extraños, el actual jugador del Inter Miami de la MLS encontró la mayor alegría de su carrera en aquel inolvidable encuentro ante Francia.

Pero tuvieron que pasar 4 mundiales para ese festejo. Ver a su selección quedar eliminada en su primer mundial sin sumar minutos en el partido decisivo, ser dirigido por Diego Maradona pero perder con el cuco, Alemania. En 2014, los germanos le amargaron la fiesta en pleno Maracaná de Brasil, y en 2018, lo que mal empieza, mal acaba, ya que la selección Argentina llegó a una implosión absoluta luego de varios conflictos internos que explotaron en Rusia.

Este es un resumen del historial de Messi en los mundiales desde su debut en la competición en 2006 y donde se espera que tenga un capítulo más: el Mundial 2026.

Mundial 2006

Argentina V Mexico, FIFA World Cup Finals 2006 Round Of 16 | Richard Sellers/Allstar/GettyImages

En el 2006, José Pekerman creyó que había tomado algunas decisiones de juego 'inmaduras' y vio los cuartos de final entre Argentina y Alemania desde el banco de suplentes. Pelo largo, brazos cruzados, cara seria y los botines a un costado. Una imagen que recorrió el mundo, una vez que los germanos habían eliminado por penales a la Albiceleste. Su primer Mundial, con gol ante Serbia y Montenegro en un recordado 6-0.

Partidos Goles Asistencias 3 1 0

Mundial 2010

Argentina v Mexico: 2010 FIFA World Cup - Round of Sixteen | Richard Heathcote/GettyImages

En 2010, Diego Maradona tenía tantas ganas de que su número 10 hiciera un gol que cada vez que pasaba cerca, pegaba en el palo o la atajaba el arquero, se tiraba al piso, apretaba los dientes, se quería arrancar los pelos. Al final, no marcó, pero estuvo cerca. Y aunque su Mundial no fue bueno, supo ser capitán en alguna ocasión y seguía creciendo con la camiseta de su país.

Partidos Goles Asistencias 5 0 0

Mundial 2014

Germany v Argentina: 2014 FIFA World Cup Brazil Final | Simon M Bruty/GettyImages

Aquel equipo comenzó jugando para Messi y lo terminó haciendo para Mascherano. Pero en aquel inolvidable Brasil 2014, fue el gran líder de un equipo que llegó a la final un poco a los tumbos, con lesionados en el camino, cambios de planes y mucha valentía. Ahí, en el último partido, otra vez contra Alemania, pareció un capítulo que ratificaba un sentimiento de que con la camiseta de su país no iba a poder. Su foto pasando por al lado de la Copa del Mundo tras la derrota en pleno Maracaná fue una daga por muchos años.

Partidos Goles Asistencias 7 4 0

Mundial 2018

Nigeria v Argentina : Group D - 2018 FIFA World Cup Russia | Anadolu/GettyImages

En 2018, una larga caminata con la mirada al piso, sin querer saludar a nadie, dio la sensación de ser el episodio definitivo de un relato que no tendría épica. Francia golpeó a una Selección argentina demasiado desunida. Incluso tiempo antes había renunciado a la selección por no encontrar el camino para darle una alegría al pueblo argentino. Le fue muy mal a aquel equipo, y terminó peleado con Jorge Sampaoli, el DT de entonces, y uno de sus ayudantes.

Partidos Goles Asistencias 4 1 0

Mundial 2022

Argentina v France: Final - FIFA World Cup Qatar 2022 | Simon M Bruty/GettyImages

En 2022, el relato tuvo su momento de gloria. Y fue uno que duró para siempre. En el estadio Lusail, después de ganarle a Francia en los penales, luego de haber marcado dos goles en ese partido y otros cinco en el resto del torneo, tras haber logrado la Copa Mundial, el objetivo máximo de su carrera, el sueño irremplazable que parecía postergarse para toda la vida, volvió a hacer una caminata con enorme significado: fue hacia la zona de las tribunas en las que estaba su familia y movió los brazos para un lado y otro. Sin disimular, mientras su mujer Antonella y sus hijos Thiago, Mateo y Ciro disfrutaban de un momento que reconfortaba y tapaba los golpes del pasado, la presión cruel del "éxito o fracaso", Lionel Messi decía: "Ya está, ya está, ya está".

Partidos Goles Asistencias 7 7 2

Récord general de Lionel Messi en los Mundiales

Apariciones Goles Asistencias Minutos por gol Minutos por contribución de gol 26 13 2 200 180

