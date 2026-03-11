El historial de Pep Guardiola con el Manchester City ante el Real Madrid

El inicio de los octavos de final de la UEFA Champions League está a la vuelta de la esquina y uno de los partidos más atractivos será el enfrentamiento entre el Manchester City y el Real Madrid, tal como sucedió en la etapa de liguilla y el playoff de la temporada pasada. La ida se jugará en el Bernabéu, mientras que la vuelta será en el Etihad.

En el banquillo del club inglés, el entrenador catalán enfrentó al Real Madrid en once oportunidades, todas ellas por UEFA Champions League, con un registro positivo: ganó cinco, perdió cuatro y empató en las dos restantes.

Real Madrid C.F. v Manchester City - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD6 | Eurasia Sport Images/GettyImages

La primera serie entre ambos fue en los octavos de final de la temporada 19/20, donde el City ganó tanto la ida como la vuelta. En la 21/22 se vieron las caras en semifinales, donde protagonizaron una brillante serie con múltiples goles en los dos encuentros: fue 4-3 para los ingleses en la ida y 3-1 para los españoles en la vuelta, que terminaron ganando la copa.

En la siguiente campaña se volvieron a enfrentar en semifinales, pero en esta oportunidad la gloria fue para el City: empataron 1-1 en el Bernabéu y ganaron 4-0 en el Etihad para clasificarse a la gran final, donde superaron al Inter de Milán con tanto de Rodri para levantar por primera vez la Orejona.

Los cuartos de final de la UCL 23/24 los tuvo como protagonistas, y al Merengue como ganador: empate 3-3 en el primer partido, derrota 5-4 en la vuelta. En la 24/25 se enfrentaron en el playoff para ingresar a octavos de final, con triunfo español para seguir en carrera. El último partido entre ambos fue en la etapa de liguilla de este año con victoria 2-1 para los ingleses gracias a los tantos de Haaland y O'Reilly.

Temporada Resultado Instancia 19/20 Real Madrid 1-2 Man. City Octavos de final 19/20 Man. City 2-1 Real Madrid Octavos de final 21/22 Man. City 4-3 Real Madrid Semifinales 21/22 Real Madrid 3-1 Man. City Semifinales 22/23 Real Madrid 1-1 Man. City Semifinales 22/23 Man. City 4-0 Real Madrid Semifinales 23/24 Real Madrid 3-3 Man. City Cuartos de final 23/24 Man. City 4-5 Real Madrid Cuartos de final 24/25 Man. City 2-3 Real Madrid Ronda intermedia 24/25 Real Madrid 3-1 Man. City Ronda intermedia 25/26 Real Madrid 1-2 Man. City Fase de Grupos

MÁS NOTICIAS SOBRE LA CHAMPIONS LEAGUE