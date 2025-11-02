El historial de portadas del videojuego FIFA/EA Sports FC
La historia comenzó en 1993 con FIFA International Soccer. Lo que empezó como una simple simulación de fútbol ha evolucionado hasta convertirse en EA Sports FC, la franquicia de videojuegos de fútbol más popular del mundo, conocida por la mayoría de los aficionados durante años simplemente como FIFA.
Durante décadas, los jugadores han podido ponerse en los botines de sus estrellas favoritas, guiar a sus clubes a la gloria en el Modo Carrera o poner a prueba sus habilidades de creación de plantillas en el popularísimo Ultimate Team. Cada lanzamiento anual ha traído consigo una jugabilidad más fluida, plantillas actualizadas y nuevas características para mantener la experiencia siempre fresca.
Las portadas, sin embargo, siempre han sido igual de icónicas.
Más que un simple diseño, el atleta elegido refleja a las grandes estrellas del fútbol de cada época. Desde Ronaldinho, Thierry Henry y Wayne Rooney, hasta Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y, más recientemente, Kylian Mbappé, las estrellas de portada de la serie han contado su propia historia sobre la evolución de este deporte.
Aquí repasamos a todos los jugadores que han aparecido en las portadas a lo largo de la historia de la franquicia, centrándonos en las estrellas principales de los lanzamientos europeos e internacionales, en lugar de las portadas alternativas que aparecieron en regiones selectas.
FIFA International Soccer
- Fecha de lanzamiento: 15 de diciembre de 1993
- Atletas de portada: David Platt (Sampdoria/Inglaterra) y Piotr Swierczewski (Marsella/Polonia)
Fútbol FIFA 95
- Fecha de lanzamiento: 10 de noviembre de 1994
- Atleta de portada: Erik Thorstvedt (Tottenham Hotspur/Noruega)
Fútbol FIFA 96
- Fecha de lanzamiento: 30 de septiembre de 1995
- Atletas de portada: Ioan Sabau (Brescia/Rumania) y Andy Legg (Notts County/Gales)
FIFA 97
- Fecha de lanzamiento: 30 de noviembre de 1996
- Atleta de portada: David Ginola (Newcastle United/Francia)
FIFA Fútbol 64
- Fecha de lanzamiento: 27 de marzo de 1997
- Atleta de portada: Jordi Cruyff (Manchester United/Países Bajos/Cataluña)
FIFA: Camino al Mundial 98
- Fecha de lanzamiento: 8 de noviembre de 1997
- Atleta de portada: David Beckham ( Manchester United /Inglaterra)
FIFA 99
- Fecha de lanzamiento: 30 de noviembre de 1998
- Atleta de portada: Dennis Bergkamp (Arsenal/Países Bajos)
FIFA 2000
- Fecha de lanzamiento: 26 de octubre de 1999
- Atleta de portada: Sol Campbell (Tottenham Hotspur/Inglaterra)
FIFA 2001
- Fecha de lanzamiento: 8 de noviembre de 2000
- Atleta de portada: Paul Scholes (Manchester United/Inglaterra)
FIFA Fútbol 2002
- Fecha de lanzamiento: 1 de noviembre de 2001
- Atleta de portada: Thierry Henry (Arsenal/Francia)
FIFA Football 2003
- Fecha de lanzamiento: 5 de noviembre de 2002
- Atletas de portada: Roberto Carlos ( Real Madrid /Brasil), Ryan Giggs (Manchester United/Gales), Edgar Davids (Juventus/Países Bajos)
FIFA Football 2004
- Fecha de lanzamiento: 18 de octubre de 2003
- Atletas de portada: Alessandro Del Piero (Juventus/Italia), Thierry Henry (Arsenal/Francia), Ronaldinho ( FC Barcelona /Brasil)
FIFA Football 2005
- Fecha de lanzamiento: 11 de octubre de 2004
- Atletas de portada: Patrick Vieira ( Arsenal /Francia), Fernando Morientes (Real Madrid/España), Andriy Shevchenko (AC Milan/Ucrania)
FIFA 06
- Fecha de lanzamiento: 4 de octubre de 2005
- Atletas de portada: Wayne Rooney (Manchester United/Inglaterra), Ronaldinho (FC Barcelona/Brasil)
FIFA 07
- Fecha de lanzamiento: 25 de septiembre de 2006
- Atletas de portada: Wayne Rooney (Manchester United/Inglaterra), Ronaldinho (FC Barcelona/Brasil)
FIFA 08
- Fecha de lanzamiento: 27 de septiembre de 2007
- Atletas de portada: Wayne Rooney (Manchester United/Inglaterra), Ronaldinho (FC Barcelona/Brasil)
FIFA 09
- Fecha de lanzamiento: 3 de octubre de 2008
- Atletas de portada: Wayne Rooney (Manchester United/Inglaterra), Ronaldinho (AC Milan/Brasil)
FIFA 10
- Fecha de lanzamiento: 2 de octubre de 2009
- Atletas de portada: Theo Walcott (Arsenal/Inglaterra), Wayne Rooney (Manchester United/Inglaterra), Frank Lampard ( Chelsea /Inglaterra)
FIFA 11
- Fecha de lanzamiento: 28 de septiembre de 2010
- Atletas de portada: Kaká (Real Madrid/Brasil), Wayne Rooney (Manchester United/Inglaterra)
FIFA 12
- Fecha de lanzamiento: 30 de septiembre de 2011
- Atletas de portada: Wayne Rooney (Manchester United/Inglaterra), Jack Wilshere (Arsenal/Inglaterra)
FIFA 13
- Fecha de lanzamiento: 26 de septiembre de 2012
- Atleta de portada: Lionel Messi (FC Barcelona/Argentina)
FIFA 14
- Fecha de lanzamiento: 24 de septiembre de 2013
- Atleta de portada: Lionel Messi (FC Barcelona/Argentina)
FIFA 15
- Fecha de lanzamiento: 23 de septiembre de 2014
- Atleta de portada: Lionel Messi (FC Barcelona/Argentina)
FIFA 16
- Fecha de lanzamiento: 22 de septiembre de 2015
- Atleta de portada: Lionel Messi (FC Barcelona/Argentina)
FIFA 17
- Fecha de lanzamiento: 27 de septiembre de 2016
- Atletas de portada: Marco Reus (Borussia Dortmund/Alemania)
FIFA 18
- Fecha de lanzamiento: 29 de septiembre de 2017
- Atletas de portada: Cristiano Ronaldo (Real Madrid/Portugal)
FIFA 19
- Fecha de lanzamiento: 28 de septiembre de 2018
- Atletas de portada: Cristiano Ronaldo (Juventus/Portugal)
FIFA 20
- Fecha de lanzamiento: 28 de septiembre de 2019
- Atleta de portada: Eden Hazard (Real Madrid/Bélgica)
FIFA 21
- Fecha de lanzamiento: 9 de octubre de 2020
- Atleta de portada: Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain/Francia)
FIFA 22
- Fecha de lanzamiento: 1 de octubre de 2021
- Atletas de portada: Kylian Mbappé ( Paris Saint-Germain /Francia)
FIFA 23
- Fecha de lanzamiento: 30 de septiembre de 2022
- Atletas de portada: Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain/Francia), Sam Kerr ( Chelsea Femenino/Australia)
EA FC 24
- Fecha de lanzamiento: 29 de septiembre de 2023
- Atletas de portada: Erling Haaland ( Manchester City /Noruega)
EA FC 25
- Fecha de lanzamiento: 27 de septiembre de 2024
- Atleta de portada: Jude Bellingham (Real Madrid/Inglaterra)
EA FC 26
- Fecha de lanzamiento: 26 de septiembre de 2025
- Atletas de portada: Jude Bellingham (Real Madrid/Inglaterra), Jamal Musiala (Bayern Munich/Alemania)
