El historial de portadas del videojuego FIFA/EA Sports FC

La historia comenzó en 1993 con FIFA International Soccer. Lo que empezó como una simple simulación de fútbol ha evolucionado hasta convertirse en EA Sports FC, la franquicia de videojuegos de fútbol más popular del mundo, conocida por la mayoría de los aficionados durante años simplemente como FIFA.

Durante décadas, los jugadores han podido ponerse en los botines de sus estrellas favoritas, guiar a sus clubes a la gloria en el Modo Carrera o poner a prueba sus habilidades de creación de plantillas en el popularísimo Ultimate Team. Cada lanzamiento anual ha traído consigo una jugabilidad más fluida, plantillas actualizadas y nuevas características para mantener la experiencia siempre fresca.

Las portadas, sin embargo, siempre han sido igual de icónicas.

Más que un simple diseño, el atleta elegido refleja a las grandes estrellas del fútbol de cada época. Desde Ronaldinho, Thierry Henry y Wayne Rooney, hasta Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y, más recientemente, Kylian Mbappé, las estrellas de portada de la serie han contado su propia historia sobre la evolución de este deporte.

Aquí repasamos a todos los jugadores que han aparecido en las portadas a lo largo de la historia de la franquicia, centrándonos en las estrellas principales de los lanzamientos europeos e internacionales, en lugar de las portadas alternativas que aparecieron en regiones selectas.

FIFA International Soccer

Un auténtico regreso al pasado. / EA Sports | EA Sports FC

Fecha de lanzamiento: 15 de diciembre de 1993

15 de diciembre de 1993 Atletas de portada: David Platt (Sampdoria/Inglaterra) y Piotr Swierczewski (Marsella/Polonia)

Fútbol FIFA 95

El logotipo de EA Sports tenía un aspecto algo diferente en 1994. / EA Sports | EA Sports

Fecha de lanzamiento: 10 de noviembre de 1994

10 de noviembre de 1994 Atleta de portada: Erik Thorstvedt (Tottenham Hotspur/Noruega)

Fútbol FIFA 96

Aquí va nuestra votación para las portadas más extrañas de FIFA de todos los tiempos. / EA Sports | EA Sports

Fecha de lanzamiento: 30 de septiembre de 1995

30 de septiembre de 1995 Atletas de portada: Ioan Sabau (Brescia/Rumania) y Andy Legg (Notts County/Gales)

FIFA 97

David Ginola. / EA Sports FC | }EA Sports FC

Fecha de lanzamiento: 30 de noviembre de 1996

30 de noviembre de 1996 Atleta de portada: David Ginola (Newcastle United/Francia)

FIFA Fútbol 64

FIFA Soccer 64 solo estuvo disponible para Nintendo 64. / EA Sports | EA Sports

Fecha de lanzamiento: 27 de marzo de 1997

27 de marzo de 1997 Atleta de portada: Jordi Cruyff (Manchester United/Países Bajos/Cataluña)

FIFA: Camino al Mundial 98

Fernando Morientes era la portada en España | EA Sports

Fecha de lanzamiento: 8 de noviembre de 1997

8 de noviembre de 1997 Atleta de portada: David Beckham ( Manchester United /Inglaterra)

FIFA 99

Dennis Bergkamp fue la portada internacional. | EA Sport

Fecha de lanzamiento: 30 de noviembre de 1998

30 de noviembre de 1998 Atleta de portada: Dennis Bergkamp (Arsenal/Países Bajos)

FIFA 2000

Sol Campbell del Tottenham | EA Sport

Fecha de lanzamiento: 26 de octubre de 1999

26 de octubre de 1999 Atleta de portada: Sol Campbell (Tottenham Hotspur/Inglaterra)

FIFA 2001

Paul Scholes era la portada internacional | EA Sports

Fecha de lanzamiento: 8 de noviembre de 2000

8 de noviembre de 2000 Atleta de portada: Paul Scholes (Manchester United/Inglaterra)

FIFA Fútbol 2002

Portada FIFA 2002. Thierry Henry [ex Monaco, ex Juventus, ex Arsenal, ex Barcelona y actual New York Red Bulls] pic.twitter.com/NIBmCVO1rp — Futbol de Inglaterra (@Mercado_Ingles) August 23, 2014

Fecha de lanzamiento: 1 de noviembre de 2001

1 de noviembre de 2001 Atleta de portada: Thierry Henry (Arsenal/Francia)

FIFA Football 2003

FIFA Football 2003 fue el primer juego de FIFA en tener tres estrellas en la portada simultáneamente. | EA Sport

Fecha de lanzamiento: 5 de noviembre de 2002

5 de noviembre de 2002 Atletas de portada: Roberto Carlos ( Real Madrid /Brasil), Ryan Giggs (Manchester United/Gales), Edgar Davids (Juventus/Países Bajos)

FIFA Football 2004

Del Piero, Henry y Ronaldinho | EA Sports

Fecha de lanzamiento: 18 de octubre de 2003

18 de octubre de 2003 Atletas de portada: Alessandro Del Piero (Juventus/Italia), Thierry Henry (Arsenal/Francia), Ronaldinho ( FC Barcelona /Brasil)

FIFA Football 2005

FIFA en 2005. | EA Sports

Fecha de lanzamiento: 11 de octubre de 2004

11 de octubre de 2004 Atletas de portada: Patrick Vieira ( Arsenal /Francia), Fernando Morientes (Real Madrid/España), Andriy Shevchenko (AC Milan/Ucrania)

FIFA 06

Wayne Rooney apareció por primera vez en la portada de FIFA en 2005. / EA Sports | Wayne Rooney apareció por primera vez en la portada de FIFA en 2005. / EA Sports

Fecha de lanzamiento: 4 de octubre de 2005

4 de octubre de 2005 Atletas de portada: Wayne Rooney (Manchester United/Inglaterra), Ronaldinho (FC Barcelona/Brasil)

FIFA 07

Rooney y Ronaldinho dominaron las portadas de los juegos de FIFA durante un tiempo. | EA Sports

Fecha de lanzamiento: 25 de septiembre de 2006

25 de septiembre de 2006 Atletas de portada: Wayne Rooney (Manchester United/Inglaterra), Ronaldinho (FC Barcelona/Brasil)

FIFA 08

Wazza y 'Dinho, otra vez. / Deportes EA | EA Sports

Fecha de lanzamiento: 27 de septiembre de 2007

27 de septiembre de 2007 Atletas de portada: Wayne Rooney (Manchester United/Inglaterra), Ronaldinho (FC Barcelona/Brasil)

FIFA 09

Ni siquiera su fichaje por el AC Milan pudo impedir que Ronaldinho siguiera siendo la joya de la corona de EA Sports. / EA Sports | Ni siquiera su fichaje por el AC Milan pudo impedir que Ronaldinho siguiera siendo la joya de la corona de EA Sports. / EA Sports

Fecha de lanzamiento: 3 de octubre de 2008

3 de octubre de 2008 Atletas de portada: Wayne Rooney (Manchester United/Inglaterra), Ronaldinho (AC Milan/Brasil)

FIFA 10

La portada de FIFA 10 fue completamente inglesa. / EA Sports | EA Sports

Fecha de lanzamiento: 2 de octubre de 2009

2 de octubre de 2009 Atletas de portada: Theo Walcott (Arsenal/Inglaterra), Wayne Rooney (Manchester United/Inglaterra), Frank Lampard ( Chelsea /Inglaterra)

FIFA 11

Wayne Rooney / EA Sports | EA Sports

Fecha de lanzamiento: 28 de septiembre de 2010

28 de septiembre de 2010 Atletas de portada: Kaká (Real Madrid/Brasil), Wayne Rooney (Manchester United/Inglaterra)

FIFA 12

Jack Wilshere y Wayne Rooney / EA Sports | EA Sports

Fecha de lanzamiento: 30 de septiembre de 2011

30 de septiembre de 2011 Atletas de portada: Wayne Rooney (Manchester United/Inglaterra), Jack Wilshere (Arsenal/Inglaterra)

FIFA 13

Aqu+i comenzó la Era de Messi | Llegó Messi! / EA Sports

Fecha de lanzamiento: 26 de septiembre de 2012

26 de septiembre de 2012 Atleta de portada: Lionel Messi (FC Barcelona/Argentina)

FIFA 14

FIFA 14 tuvo dos portadas, incluyendo esta con un Messi virtual para consolas de nueva generación. | EA Sports

Fecha de lanzamiento: 24 de septiembre de 2013

24 de septiembre de 2013 Atleta de portada: Lionel Messi (FC Barcelona/Argentina)

FIFA 15

Fecha de lanzamiento: 23 de septiembre de 2014

23 de septiembre de 2014 Atleta de portada: Lionel Messi (FC Barcelona/Argentina)

FIFA 16

Messi fue la estrella de la portada de FIFA durante cuatro años consecutivos. | Messi fue la estrella de la portada de FIFA durante cuatro años consecutivos. / EA Sports

Fecha de lanzamiento: 22 de septiembre de 2015

22 de septiembre de 2015 Atleta de portada: Lionel Messi (FC Barcelona/Argentina)

FIFA 17

Marco Reus fue la estrella de la portada de FIFA 17. | /EA Sports

Fecha de lanzamiento: 27 de septiembre de 2016

27 de septiembre de 2016 Atletas de portada: Marco Reus (Borussia Dortmund/Alemania)

FIFA 18

Cristiano Ronaldo entró a escena | Cristiano Ronaldo entró a escena / EA Sports

Fecha de lanzamiento: 29 de septiembre de 2017

29 de septiembre de 2017 Atletas de portada: Cristiano Ronaldo (Real Madrid/Portugal)

FIFA 19

Cristiano Ronaldo fue la estrella de la portada de FIFA por segundo año consecutivo en 2018. | Cristiano Ronaldo fue la estrella de la portada de FIFA por segundo año consecutivo en 2018. / EA Sports

Fecha de lanzamiento: 28 de septiembre de 2018

28 de septiembre de 2018 Atletas de portada: Cristiano Ronaldo (Juventus/Portugal)

FIFA 20

El fichaje de Eden Hazard por el Real Madrid no salió como se esperaba, pero su portada de FIFA 20 fue espectacular. | EA Sports

Fecha de lanzamiento: 28 de septiembre de 2019

28 de septiembre de 2019 Atleta de portada: Eden Hazard (Real Madrid/Bélgica)

FIFA 21

La portada de FIFA 21 generó opiniones divididas entre los aficionados. | EA Sports

Fecha de lanzamiento: 9 de octubre de 2020

9 de octubre de 2020 Atleta de portada: Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain/Francia)

FIFA 22

¡Qué portada! | EA Sports

Fecha de lanzamiento: 1 de octubre de 2021

1 de octubre de 2021 Atletas de portada: Kylian Mbappé ( Paris Saint-Germain /Francia)

FIFA 23

FIFA 23 tuvo dos estrellas de portada diferentes. | EA Sports

Fecha de lanzamiento: 30 de septiembre de 2022

30 de septiembre de 2022 Atletas de portada: Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain/Francia), Sam Kerr ( Chelsea Femenino/Australia)

EA FC 24

Erling Haaland fue la primera estrella tras el cambio de nombre de FIFA a EA FC. / EA Sports | EA Sports

Fecha de lanzamiento: 29 de septiembre de 2023

29 de septiembre de 2023 Atletas de portada: Erling Haaland ( Manchester City /Noruega)

EA FC 25

Jude Bellingham fue la estrella de portada de EA FC por primera vez en 2024. / EA Sports | EA Sports

Fecha de lanzamiento: 27 de septiembre de 2024

27 de septiembre de 2024 Atleta de portada: Jude Bellingham (Real Madrid/Inglaterra)

EA FC 26

Bellingham regresó para EA FC 26, pero esta vez con Jamal Musiala. / EA Sports | }EA Sports