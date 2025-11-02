Sports Illustrated Fútbol

El historial de portadas del videojuego FIFA/EA Sports FC

La franquicia FIFA/EA Sports FC ha contado con algunas de las figuras más importantes del fútbol en su portada
Benjamín Guerra
EA FC/FIFA ha tenido algunas portadas icónicas a lo largo de los años
EA FC/FIFA ha tenido algunas portadas icónicas a lo largo de los años

La historia comenzó en 1993 con FIFA International Soccer. Lo que empezó como una simple simulación de fútbol ha evolucionado hasta convertirse en EA Sports FC, la franquicia de videojuegos de fútbol más popular del mundo, conocida por la mayoría de los aficionados durante años simplemente como FIFA.

Durante décadas, los jugadores han podido ponerse en los botines de sus estrellas favoritas, guiar a sus clubes a la gloria en el Modo Carrera o poner a prueba sus habilidades de creación de plantillas en el popularísimo Ultimate Team. Cada lanzamiento anual ha traído consigo una jugabilidad más fluida, plantillas actualizadas y nuevas características para mantener la experiencia siempre fresca.

Las portadas, sin embargo, siempre han sido igual de icónicas.

Más que un simple diseño, el atleta elegido refleja a las grandes estrellas del fútbol de cada época. Desde Ronaldinho, Thierry Henry y Wayne Rooney, hasta Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y, más recientemente, Kylian Mbappé, las estrellas de portada de la serie han contado su propia historia sobre la evolución de este deporte.

Aquí repasamos a todos los jugadores que han aparecido en las portadas a lo largo de la historia de la franquicia, centrándonos en las estrellas principales de los lanzamientos europeos e internacionales, en lugar de las portadas alternativas que aparecieron en regiones selectas.

FIFA International Soccer

Un auténtico regreso al pasado
Un auténtico regreso al pasado
  • Fecha de lanzamiento:  15 de diciembre de 1993
  • Atletas de portada:  David Platt (Sampdoria/Inglaterra) y Piotr Swierczewski (Marsella/Polonia)

Fútbol FIFA 95

El logotipo de EA Sports tenía un aspecto algo diferente en 1994. / EA Sports
El logotipo de EA Sports tenía un aspecto algo diferente en 1994. / EA Sports
  • Fecha de lanzamiento:  10 de noviembre de 1994
  • Atleta de portada:  Erik Thorstvedt (Tottenham Hotspur/Noruega)

Fútbol FIFA 96

EA Sports
Aquí va nuestra votación para las portadas más extrañas de FIFA de todos los tiempos. / EA Sports
  • Fecha de lanzamiento:  30 de septiembre de 1995
  • Atletas de portada: Ioan Sabau (Brescia/Rumania) y Andy Legg (Notts County/Gales)

FIFA 97

David Ginola. / EA Sports FC
David Ginola.
  • Fecha de lanzamiento: 30 de noviembre de 1996
  • Atleta de portada: David Ginola (Newcastle United/Francia)

FIFA Fútbol 64

Nintendo 64 / EA Sports
FIFA Soccer 64 solo estuvo disponible para Nintendo 64. / EA Sports
  • Fecha de lanzamiento: 27 de marzo de 1997
  • Atleta de portada: Jordi Cruyff (Manchester United/Países Bajos/Cataluña)

FIFA: Camino al Mundial 98

Miramonte
Fernando Morientes era la portada en España
  • Fecha de lanzamiento:  8 de noviembre de 1997
  • Atleta de portada:  David Beckham ( Manchester United /Inglaterra)

FIFA 99

Dennis Bergkamp
Dennis Bergkamp fue la portada internacional.
  • Fecha de lanzamiento:  30 de noviembre de 1998
  • Atleta de portada:  Dennis Bergkamp (Arsenal/Países Bajos)

FIFA 2000

EA Sports
Sol Campbell del Tottenham
  • Fecha de lanzamiento:  26 de octubre de 1999
  • Atleta de portada:  Sol Campbell (Tottenham Hotspur/Inglaterra)

FIFA 2001

EA Sports FC
Paul Scholes era la portada internacional
  • Fecha de lanzamiento:  8 de noviembre de 2000
  • Atleta de portada:  Paul Scholes (Manchester United/Inglaterra)

FIFA Fútbol 2002

  • Fecha de lanzamiento:  1 de noviembre de 2001
  • Atleta de portada:  Thierry Henry (Arsenal/Francia)

FIFA Football 2003

EA Sports
FIFA Football 2003 fue el primer juego de FIFA en tener tres estrellas en la portada simultáneamente.
  • Fecha de lanzamiento:  5 de noviembre de 2002
  • Atletas de portada: Roberto Carlos ( Real Madrid /Brasil), Ryan Giggs (Manchester United/Gales), Edgar Davids (Juventus/Países Bajos)

FIFA Football 2004

Del Piero, Henry y Ronaldinho / EA Sports
Del Piero, Henry y Ronaldinho
  • Fecha de lanzamiento:  18 de octubre de 2003
  • Atletas de portada: Alessandro Del Piero (Juventus/Italia), Thierry Henry (Arsenal/Francia), Ronaldinho ( FC Barcelona /Brasil)

FIFA Football 2005

EA Sports
FIFA en 2005.
  • Fecha de lanzamiento:  11 de octubre de 2004
  • Atletas de portada: Patrick Vieira ( Arsenal /Francia), Fernando Morientes (Real Madrid/España), Andriy Shevchenko (AC Milan/Ucrania)

FIFA 06

Wayne Rooney apareció por primera vez en la portada de FIFA en 2005. / EA Sports
Wayne Rooney apareció por primera vez en la portada de FIFA en 2005. / EA Sports
  • Fecha de lanzamiento:  4 de octubre de 2005
  • Atletas de portada: Wayne Rooney (Manchester United/Inglaterra), Ronaldinho (FC Barcelona/Brasil)

FIFA 07

EA Sports
Rooney y Ronaldinho dominaron las portadas de los juegos de FIFA durante un tiempo.
  • Fecha de lanzamiento:  25 de septiembre de 2006
  • Atletas de portada: Wayne Rooney (Manchester United/Inglaterra), Ronaldinho (FC Barcelona/Brasil)

FIFA 08

EA Sports
Wazza y 'Dinho, otra vez.
  • Fecha de lanzamiento:  27 de septiembre de 2007
  • Atletas de portada: Wayne Rooney (Manchester United/Inglaterra), Ronaldinho (FC Barcelona/Brasil)

FIFA 09

EA Sports
Ni siquiera su fichaje por el AC Milan pudo impedir que Ronaldinho siguiera siendo la joya de la corona de EA Sports. / EA Sports
  • Fecha de lanzamiento:  3 de octubre de 2008
  • Atletas de portada: Wayne Rooney (Manchester United/Inglaterra), Ronaldinho (AC Milan/Brasil)

FIFA 10

La portada de FIFA 10 fue completamente inglesa. / EA Sports
La portada de FIFA 10 fue completamente inglesa. / EA Sports
  • Fecha de lanzamiento:  2 de octubre de 2009
  • Atletas de portada: Theo Walcott (Arsenal/Inglaterra), Wayne Rooney (Manchester United/Inglaterra), Frank Lampard ( Chelsea /Inglaterra)

FIFA 11

Wayne Rooney / EA Sports
Wayne Rooney / EA Sports
  • Fecha de lanzamiento:  28 de septiembre de 2010
  • Atletas de portada: Kaká (Real Madrid/Brasil), Wayne Rooney (Manchester United/Inglaterra)

FIFA 12

Jack Wilshere y Wayne Rooney / EA Sports
Jack Wilshere y Wayne Rooney / EA Sports
  • Fecha de lanzamiento:  30 de septiembre de 2011
  • Atletas de portada: Wayne Rooney (Manchester United/Inglaterra), Jack Wilshere (Arsenal/Inglaterra)

FIFA 13

Llegó Messi! / EA Sports
Aqu+i comenzó la Era de Messi
  • Fecha de lanzamiento:  26 de septiembre de 2012
  • Atleta de portada: Lionel Messi (FC Barcelona/Argentina)

FIFA 14

FIFA 14 tuvo dos portadas, incluyendo esta con un Messi virtual para consolas de nueva generación. / EA Sports
FIFA 14 tuvo dos portadas, incluyendo esta con un Messi virtual para consolas de nueva generación.
  • Fecha de lanzamiento:  24 de septiembre de 2013
  • Atleta de portada: Lionel Messi (FC Barcelona/Argentina)

FIFA 15

FIFA 14 tuvo dos portadas, incluyendo esta con un Messi virtual para consolas de nueva generación. / EA Sports
FIFA 14 tuvo dos portadas, incluyendo esta con un Messi virtual para consolas de nueva generación.
  • Fecha de lanzamiento:  23 de septiembre de 2014
  • Atleta de portada: Lionel Messi (FC Barcelona/Argentina)

FIFA 16

Messi fue la estrella de la portada de FIFA durante cuatro años consecutivos. / EA Sports
Messi fue la estrella de la portada de FIFA durante cuatro años consecutivos.
  • Fecha de lanzamiento:  22 de septiembre de 2015
  • Atleta de portada: Lionel Messi (FC Barcelona/Argentina)

FIFA 17

Marco Reus fue la estrella de la portada de FIFA 17. / EA Sports
Marco Reus fue la estrella de la portada de FIFA 17.
  • Fecha de lanzamiento:  27 de septiembre de 2016
  • Atletas de portada: Marco Reus (Borussia Dortmund/Alemania)

FIFA 18

Cristiano Ronaldo entró a escena / EA Sports
Cristiano Ronaldo entró a escena
  • Fecha de lanzamiento:  29 de septiembre de 2017
  • Atletas de portada: Cristiano Ronaldo (Real Madrid/Portugal)

FIFA 19

Cristiano Ronaldo fue la estrella de la portada de FIFA por segundo año consecutivo en 2018. / EA Sports
Cristiano Ronaldo fue la estrella de la portada de FIFA por segundo año consecutivo en 2018.
  • Fecha de lanzamiento:  28 de septiembre de 2018
  • Atletas de portada: Cristiano Ronaldo (Juventus/Portugal)

FIFA 20

EA
El fichaje de Eden Hazard por el Real Madrid no salió como se esperaba, pero su portada de FIFA 20 fue espectacular.
  • Fecha de lanzamiento:  28 de septiembre de 2019
  • Atleta de portada: Eden Hazard (Real Madrid/Bélgica)

FIFA 21

EA Sports
La portada de FIFA 21 generó opiniones divididas entre los aficionados.
  • Fecha de lanzamiento:  9 de octubre de 2020
  • Atleta de portada: Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain/Francia)

FIFA 22

EA Sports
¡Qué portada!
  • Fecha de lanzamiento:  1 de octubre de 2021
  • Atletas de portada: Kylian Mbappé ( Paris Saint-Germain /Francia)

FIFA 23

EA Sports
FIFA 23 tuvo dos estrellas de portada diferentes.
  • Fecha de lanzamiento:  30 de septiembre de 2022
  • Atletas de portada: Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain/Francia), Sam Kerr ( Chelsea Femenino/Australia)

EA FC 24

EA Sports
Erling Haaland fue la primera estrella tras el cambio de nombre de FIFA a EA FC. / EA Sports
  • Fecha de lanzamiento:  29 de septiembre de 2023
  • Atletas de portada: Erling Haaland ( Manchester City /Noruega)

EA FC 25

EA Sports
Jude Bellingham fue la estrella de portada de EA FC por primera vez en 2024. / EA Sports
  • Fecha de lanzamiento:  27 de septiembre de 2024
  • Atleta de portada: Jude Bellingham (Real Madrid/Inglaterra)

EA FC 26

EA Sports
Bellingham regresó para EA FC 26, pero esta vez con Jamal Musiala. / EA Sports
  • Fecha de lanzamiento:  26 de septiembre de 2025
  • Atletas de portada: Jude Bellingham (Real Madrid/Inglaterra), Jamal Musiala (Bayern Munich/Alemania)
Benjamín Guerra
BENJAMÍN GUERRA

Licenciado en Ciencias de la Comunicación, apasionado por el periodismo y análisis deportivo. Más de 10 años colaborando en los medios digitales.

