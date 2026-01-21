El historial entre la selección mexicana y la selección panameña
El historial entre la selección de México y Panamá en fútbol es claramente favorable al combinado azteca, con un dominio histórico muy marcado. Panamá solo ha logrado vencer a México en dos ocasiones (ambas en la Copa Oro 2013), mientras que México ha ganado la gran mayoría de los duelos.
Este jueves 22 de enero a las 20:00 horas se enfrentarán en un partido amistoso rumbo a la Copa del Mundo 2026 desde el Estadio Rommel Fernández en la Ciudad de Panamá.
México y Panamá se han enfrentado en 27 partidos en la historia, con 19 victorias de la selección mexicana, a cambio de seis empates y dos triunfos canaleros.
El partido más reciente entre México y Panamá fue en la final de la Liga de Naciones de la Concacaf 2025, el pasado domingo 23 de marzo del 2025 en el SoFi Stadium, Inglewood que terminó en el equipo azteca coronándose 2-1 con un doblete de Raúl Jiménez y descuento de Adalberto Carrasquilla.
El récord histórico de enfrentamientos
- 2025 Liga de Naciones de la Concacaf | México 2-1 Panamá
- 2024 Liga de Naciones de la Concacaf | Panamá 0-3 México
- 2023 Copa Oro | México 1-0 Panamá
- 2023 Liga de Naciones de Concacaf | Panamá 0-1 México
- 2022 Octagonal Final | México 1-0 Panamá
- 2021 Octagonal Final | Panamá 1-1 México
- 2021 Amistoso | México 3-0 Panamá
- 2019 Liga de Naciones de Concacaf | Panamá 0-3 México
- 2019 Liga de Naciones de Concacaf | México 3-1 Panamá
- 2017 Hexagonal Final | México 1-0 Panamá
- 2016 Hexagonal Final | Panamá 0-0 México
- 2016 Amistoso | México 1-0 Panamá
- 2015 Amistoso | México 1-0 Panamá
- 2015 Copa Oro | México 2-1 Panamá
- 2014 Amistoso | México 1-0 Panamá
- 2013 Hexagonal Final | México 2-1 Panamá
- 2013 Copa Oro | Panamá 2-1 México
- 2013 Copa Oro | México 1-2 Panamá
- 2013 Hexagonal Final | Panamá 0-0 México
- 2009 Copa Oro | México 1-1 Panamá
- 2007 Amistoso | México 1-0 Panamá
- 2007 Copa Oro | México 1-0 Panamá
- 2005 Eliminatorias | México 5-0 Panamá
- 2005 Eliminatorias | Panamá 1-1 México
- 2000 Eliminatorias | México 7-1 Panamá
- 2000 Eliminatorias | Panamá 0-1 México
- 1952 Panamericano | Panamá 2-4 México
- 1938 Juegos Centroamericanos y del Caribe | Panamá 2-2 México
MÁS NOTICIAS SOBRE LA SELECCIÓN MEXICANA
Licenciado en Ciencias de la Comunicación, apasionado por el periodismo y análisis deportivo. Más de 10 años colaborando en los medios digitales.