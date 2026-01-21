El historial entre la selección mexicana y la selección panameña

El historial entre la selección de México y Panamá en fútbol es claramente favorable al combinado azteca, con un dominio histórico muy marcado. Panamá solo ha logrado vencer a México en dos ocasiones (ambas en la Copa Oro 2013), mientras que México ha ganado la gran mayoría de los duelos.

Este jueves 22 de enero a las 20:00 horas se enfrentarán en un partido amistoso rumbo a la Copa del Mundo 2026 desde el Estadio Rommel Fernández en la Ciudad de Panamá.

México y Panamá se han enfrentado en 27 partidos en la historia, con 19 victorias de la selección mexicana, a cambio de seis empates y dos triunfos canaleros.

El partido más reciente entre México y Panamá fue en la final de la Liga de Naciones de la Concacaf 2025, el pasado domingo 23 de marzo del 2025 en el SoFi Stadium, Inglewood que terminó en el equipo azteca coronándose 2-1 con un doblete de Raúl Jiménez y descuento de Adalberto Carrasquilla.

Continuamos la preparación para la Copa del Mundo 👊🏼.



Ellos son los 27 convocados por Javier Aguirre para enfrentar a Panamá y Bolivia 🫡.

El récord histórico de enfrentamientos

2025 Liga de Naciones de la Concacaf | México 2-1 Panamá

2024 Liga de Naciones de la Concacaf | Panamá 0-3 México

2023 Copa Oro | México 1-0 Panamá

2023 Liga de Naciones de Concacaf | Panamá 0-1 México

2022 Octagonal Final | México 1-0 Panamá

2021 Octagonal Final | Panamá 1-1 México

2021 Amistoso | México 3-0 Panamá

2019 Liga de Naciones de Concacaf | Panamá 0-3 México

2019 Liga de Naciones de Concacaf | México 3-1 Panamá

2017 Hexagonal Final | México 1-0 Panamá

2016 Hexagonal Final | Panamá 0-0 México

2016 Amistoso | México 1-0 Panamá

2015 Amistoso | México 1-0 Panamá

2015 Copa Oro | México 2-1 Panamá

2014 Amistoso | México 1-0 Panamá

2013 Hexagonal Final | México 2-1 Panamá

2013 Copa Oro | Panamá 2-1 México

2013 Copa Oro | México 1-2 Panamá

2013 Hexagonal Final | Panamá 0-0 México

2009 Copa Oro | México 1-1 Panamá

2007 Amistoso | México 1-0 Panamá

2007 Copa Oro | México 1-0 Panamá

2005 Eliminatorias | México 5-0 Panamá

2005 Eliminatorias | Panamá 1-1 México

2000 Eliminatorias | México 7-1 Panamá

2000 Eliminatorias | Panamá 0-1 México

1952 Panamericano | Panamá 2-4 México

1938 Juegos Centroamericanos y del Caribe | Panamá 2-2 México

