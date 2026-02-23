El hombre que será despedido de Monterrey si el club no gana la Liga MX

La continuidad de José Antonio Noriega al frente de la dirección deportiva de Monterrey atraviesa uno de sus momentos más delicados desde que asumió el cargo. En el entorno del club ya se habla abiertamente de una advertencia clara: el proyecto necesita resultados inmediatos y el margen de error se ha reducido considerablemente.

El equipo no funciona dentro del campo y los números comienzan a pesar en el análisis institucional. Rayados se ubica actualmente en la novena posición de la tabla, fuera de los puestos directos de liguilla, una situación que en una plantilla de alto costo resulta difícil de justificar ante la exigencia de la afición.

La advertencia es concreta: si no gana la Liga MX en el presente semestre, Noriega podría dejar su puesto. La dirigencia considera que el tiempo de adaptación ya pasó y que la inversión realizada debe traducirse en conquistas deportivas, no únicamente en expectativa mediática o en fichajes de renombre.

Desde el inicio de su gestión, el ‘Tato’ se ha gastado millones a más no poder en refuerzos. Monterrey ha armado plantillas profundas, con nombres internacionales y contratos de alto impacto, buscando consolidarse como el proyecto más ambicioso del futbol mexicano en los últimos torneos.

Sin embargo, esa fuerte inversión no ha sido validada con títulos de Liga MX. El equipo ha quedado a deber en momentos decisivos, mostrando irregularidad competitiva y dificultades para sostener rendimiento en instancias finales, un factor que termina marcando la evaluación global del ciclo.

En el análisis interno se reconoce que el armado del plantel, en términos de talento individual, es uno de los más poderosos del campeonato. No obstante, la falta de cohesión colectiva y la incapacidad para imponer condiciones en partidos clave han generado dudas profundas sobre la dirección del proyecto.

El Clausura 2026 se ha convertido, entonces, en un punto de quiebre. Más allá de cualquier otro logro parcial, la única moneda que realmente respalda la continuidad del directivo es el campeonato. Sin ese trofeo, el escenario apunta a una reestructuración en el área deportiva.

Monterrey enfrenta un dilema institucional: sostener un proyecto millonario que no ha dado el resultado esperado o dar un giro que sacuda la estructura actual. En ese contexto, Noriega entiende que el margen es mínimo y que el título no es aspiración, sino obligación.

