El importante club francés que acelera para quedarse con Endrick desde enero de 2026

No es noticia que para Xabi Alonso, el joven delantero Endrick corre de atrás en su consideración para el Real Madrid.

A tal punto se da esta situación, que el atacante nacido en Brasil es el único jugador de campo (es decir, exceptuando a los arqueros) que no sumó minutos en estos 13 partidos que lleva el Madrid en esta incipiente temporada.

Ante este panorama, hay muchos clubes que están interesados en sumarlo, siempre que respeten la idea del Real Madrid: cesión sin obligación ni opción de compra y solo por 6 meses, es decir, hasta fin de temporada.

Está claro con ese panorama que la lista de equipos podría achicarse mucho, pero ya hay uno que hizo saber al Real Madrid que quisiera contar con el delantero: el Lyon de Francia. es el club europeo que más interés ha mostrado hasta la fecha para lograr el préstamo del delantero de Real Madrid Endrick durante el próximo mercado de enero, según una fuente informó a ESPN.

Real Madrid CF v Villarreal CF - LaLiga EA Sports | Diego Souto/GettyImages

El club de la Ligue 1 está buscando una referencia ofensiva nueva después de perder al francés Alexandre Lacazette y al georgiano Georges Mikautadze por lesión, y ya hizo sondeos concretos.

Hoy en día, el Lyon se ubica en la cuarta posición de la Ligue 1, apenas dos puntos por detrás del líder líder PSG, y también ocupa el tercer lugar de la tabla de la Europa League, con tres victorias en tres partidos.

Más allá que la idea de Endrick es no apurarse en tomar la decisión, sabe que su futuro inmediato está afuera de Valdebebas si es que no quiere perder su posible lugar en el próximo Mundial 2026. El Lyon es el primer equipo que le hace un ofrecimiento formal de cesión por 6 meses al delantero Merengue, que tiene contrato hasta junio de 2030 con la Casablanca. En la temporada pasada, la primera desde su llegada y bajo las órdenes del italiano Carlo Ancelotti, convirtió 7 goles en 31 partidos.

