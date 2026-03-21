El dato sorprendió puertas adentro y también afuera. La ausencia de Frenkie de Jong, que en otro momento habría sido el fin del mundo en el Barcelona, terminó dejando en evidencia una curiosa estadística en el club azulgrana y es que el equipo no perdió ningún partido sin el mediocampista neerlandés en lo que va de la temporada... de hecho, acumula 15 encuentros invicto en este tramo.

La lesión se produjo el 26 de febrero, cuando el jugador sufrió una rotura del bíceps distal de la pierna derecha durante un entrenamiento. El diagnóstico indicó entre cinco y seis semanas de recuperación y obligó a Hansi Flick a reorganizar el mediocampo en un momento en el que no podía darse el lujo de improvisar. El equipo respondió sin mayores problemas y, sin su pivote habitual, el Barcelona sostuvo el rendimiento y encadenó resultados positivos sin tropiezos.

COMUNICADO MÉDICO



El jugador del primer equipo Frenkie de Jong se lesionó el bíceps distal de la pierna derecha en el entrenamiento de esta mañana.



Las pruebas confirman que el tiempo del proceso de recuperación será entre 5 y 6 semanas. pic.twitter.com/pGGArUi1Ba — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) February 26, 2026

En total, el balance sin De Jong refleja 14 victorias y un empate. A ver, que con él en cancha, los números también son competitivos, con 21 triunfos, dos igualdades y siete derrotas; aun así, la comparación instaló un debate entre los hinchas del Barça y algunos hasta tienen lecturas que apuntan a una supuesta contradicción entre su presencia y los resultados.

A nivel individual, el ex Ajax mantiene una temporada regular con un gol y siete asistencias en 31 partidos. Dejando de lado los números, su influencia se explica más desde el juego porque es el encargado de conducir en la mitad de la cancha y sostener el tan necesario balance entre defensa y ataque. Desde la llegada de Flick, su rol creció y se consolidó como una referencia en el mediocampo, además de su buena conexión con Pedri en la estructura del equipo.

La ausencia no aparejó pura oscuridad y, de hecho, abrió espacio para otras variantes y grandes descubrimientos. Marc Bernal ganó protagonismo y respondió con cinco goles y una asistencia en 26 presentaciones, muchas de ellas desde el banco. Su irrupción trajo soluciones y demostró que los catalanes tienen alternativas de sobra para sostener el alto nivel.

Más allá del registro perfecto sin el neerlandés, puertas adentro no hay dudas sobre su peso. El Barcelona espera su regreso tras el parón y no forzará los tiempos para ello. De Jong renovó su contrato hasta 2029 y sigue siendo una pieza central en la planificación deportiva. La estadística marca solamente una racha, pero el funcionamiento del equipo continúa ligado a su presencia.