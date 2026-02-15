Si bien tuvo un brillante arranque de temporada de la mano de Xabi Alonso, Arda Güler no está encontrándose con su nivel en el Real Madrid y lleva una gran cantidad de partidos sin poder aportar de manera goleadora a su equipo.

La racha es muy complicada: en los últimos 28 partidos con el Merengue no ha anotado, conformando una seguidilla de malos resultados a la altura de la que tuvieron otros futbolistas del Madrid. Esto explica, entre otras cosas, su dificultad para sumar minutos.

Real Madrid V Real Sociedad - Laliga Ea Sports | Europa Press Sports/GettyImages

Nacido el 25 de febrero de 2005, el oriundo de Ankara tuvo un ascenso meteórico fichando con el Real Madrid a los 18 años a cambio de 20 millones de euros fijos, diez en variables y un porcentaje de una futura venta en favor del Fenerbahce, club turco donde hizo gran parte de sus formativas y llegó a debutar en la máxima categoría.

En el primer equipo del Fenerbahce llegó a jugar 51 partidos, en los que anotó nueve goles y brindó doce asistencias, algo tremendamente meritorio para un canterano de tan corta edad en un club tan competitivo como ese.

Desde su desembarco en el Merengue, acumula 97 encuentros con 15 goles y 23 asistencias, además de haber levantado trofeos importantes como la UEFA Champions League y la Copa Intercontinental de la FIFA.

Real Madrid V Real Sociedad - Laliga Ea Sports | Europa Press Sports/GettyImages

En la selección mayor de Turquía ya lleva 26 partidos jugados con seis asistencias y misma cantidad de goles, demostrando así que es el gran futuro de ese combinado nacional. El camino será largo y para nada sencillo, pero los turcos tendrán a Arda como bandera para concretar la ilusión de volver a jugar una Copa del Mundo luego de 24 años, cuando consiguieron un brillante cuarto puesto en Corea-Japón 2002.

Deberán jugar la ruta C de la repesca de la UEFA, enfrentándose primero a Rumania y, eventualmente, al ganador de Kosovo - Eslovaquia en la definición. En caso de llegar al Mundial, integrarán el grupo D junto a Estados Unidos, Paraguay y Australia.