Increíble pero cierto: el Real Madrid no fallaba un penalti en un Clásico desde hace 34 años. La histórica racha se ha roto esta tarde en el Bernabéu, cuando Kylian Mbappé ha desaprovechado una oportunidad de oro desde los once metros en el minuto 50 de partido.

El delantero francés, que había adelantado al conjunto blanco en la primera parte, buscó ampliar la ventaja con un lanzamiento potente al lado izquierdo de Szczęsny, pero el guardameta polaco del Barça adivinó su intención y detuvo el disparo con una gran estirada.

El dato, revelado por el estadístico Mr. Chip, pone en perspectiva lo extraordinario del fallo. El Real Madrid no erraba un penalti en un Clásico desde el 8 de junio de 1991, cuando Zubizarreta detuvo el lanzamiento de Emilio Butragueño en el Santiago Bernabéu. Desde entonces, los blancos habían convertido todos sus penaltis en los duelos frente al eterno rival.

#OJOALDATO - El Real Madrid no fallaba un penalti en un clásico desde hacía.... ¡¡¡34 años!!!



El 8 de junio de 1991, Zubizarreta le detuvo un penalti a Butragueño en el Santiago Bernabéu. — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) October 26, 2025

El fallo de Mbappé no solo rompe una racha legendaria, sino que cambia el rumbo del partido. El Barça, que sufría en defensa, se ha reactivado tras la parada de Szczęsny y ha recuperado energía y confianza ante un Real Madrid que pudo sentenciar.

El francés, visiblemente frustrado, fue consolado por sus compañeros tras la acción. Aunque sigue siendo el protagonista del encuentro por su gol inicial, su error desde los once metros deja una mancha inesperada en una noche que podía ser perfecta para el conjunto blanco.