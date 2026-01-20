El propietario del Inter Miami, Jorge Mas, dice que es su “sueño” ver al club y a Lionel Messi jugar en la Copa Libertadores y que ha tenido conversaciones con la CONMEBOL sobre esa posibilidad.

Generalmente reservada para los mejores equipos de Sudamérica, la Copa Libertadores incluyó a clubes de la Liga MX como invitados desde 1998 hasta 2016. Si bien ningún equipo de la Liga MX ganó, dejaron su marca: Tigres UANL llegó a la final en 2015, después de que Cruz Azul y Chivas hicieran lo mismo en 2001 y 2010, respectivamente.

Sin embargo, en los últimos 10 años, ningún equipo de la Concacaf ha participado en la competencia y los clubes de la Major League Soccer nunca han sido invitados a participar, lo que deja a la Copa de Campeones de la Concacaf como el trofeo más importante para ganar anualmente.

“Es un sueño. Obviamente, he tenido conversaciones con la CONMEBOL sobre participar en la Copa Libertadores”, declaró Mas a la prensa en su primera comparecencia ante los medios de 2026. “Hay precedentes, porque clubes mexicanos ya han jugado la Libertadores”, recordó.

“Lo digo públicamente. Lo he dicho dentro de la MLS. Creo que los campeones de la MLS, así como los de la Liga MX, merecen un lugar”, añadió Mas.

Sé que estos son asuntos entre la Concacaf y la Conmebol, pero creo que de alguna manera podemos seguir impulsando el fútbol en todo el hemisferio. Con la participación de clubes norteamericanos y mexicanos, creo que la competencia sería mejor Jorge Mas.

Entre los principales temas están los viajes, los costos y, a partir de 2025, las plazas de clasificación para la Copa Mundial de Clubes de la FIFA , cuyo próximo torneo se llevará a cabo en 2029. Si Miami, u otro equipo de la MLS o la Concacaf, prevalece en la Copa Libertadores, no hay precedentes de cómo clasificarían para el torneo.

El Inter de Miami establece sus objetivos para 2026

El Inter de Miami tiene como objetivo principal la Copa de Campeones de la Concacaf en 2026 | Icon Sportswire/GettyImages

Si bien la Copa Libertadores sigue siendo un sueño a largo plazo para Mas y el Inter Miami, hay asuntos más urgentes en el corto plazo mientras miran hacia la temporada 2026, que los verá inaugurar el nuevo Miami Freedom Park en abril.

Momentos después de ganar la MLS Cup en diciembre de 2025, Mas y el copropietario David Beckham insistieron en que ganar la Copa de Campeones de la Concacaf 2026 era la principal prioridad del club. Al mismo tiempo, esperan defender el título de la MLS Cup y conseguir un segundo Supporters' Shield y una Leagues Cup.

Si hay un club preparado para un verdadero reto y ganar todos los trofeos posibles, ese sería el Herons. Han fichado a Rodrigo De Paul y Luis Suárez, han transferido al Portero del Año de la MLS 2025, Dayne St. Clair, han fichado al ex defensa de la Premier League y LaLiga, Sergio Reguilón, y están a punto de fichar a Tadeo Allende de manera definitiva.