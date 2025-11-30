El Inter Miami buscaría fichar a Timo Werner en el siguiente mercado de fichajes

El Inter Miami está en la previa a disputar la final de conferencia frente al New York City FC para donde buscarán ganar y avanzar a la final de la MLS Cup 2025.

En lo que eso sucede, el cuadro de Fort Lauderdale ya planea lo que será la Temporada 2026 y tienen dentro de los principales objetivos reforzar la posición de centro delantero, por lo que ya habrían puesto la mira en el alemán del RB Leipzig, Timo Werner.

DE VALER 60 MILLONES A SER RELEGADO EN ALEMANIA: INTER MIAMI QUIERE A TIMO WERNER



Las Garzas, que este fin de semana buscarán quedarse con el trofeo de la Conferencia Este ante New York City FC, ya piensan en la conformación del plantel para la temporada que viene. Con las… pic.twitter.com/ncoiFFIfH2 — TyC Sports (@TyCSports) November 28, 2025

Luis Suárez en peligro de salir de Miami

Está en duda la continuidad de Luis Suárez en Miami | Jeff Dean/GettyImages

Rumores indican que la renovación del 'Pistolero' se habría complicado y es posible su salida del club, de esa manera la institución tiene plan b para reforzar la posición.

El contrato del delantero charrúa vence el 31 de diciembre de 2025 y aunque ya hubo acercamientos del club con el jugador para su renovación, es una realidad que aún hay incertidumbre si el jugador seguirá en activo u se planté la decisión del retiro al igual que sus compañeros Jordi Alba y Sergio Busquets.

Timo Werner dispuesto a jugar en la MLS

Timo Werner consideraría ir a Estados Unidos | Maja Hitij/GettyImages

En estos momentos de su carrera el jugador teutón no se cierra a la posibilidad de llegar a la Major League Soccer.

Esta no es la primera vez que el delantero de 29 años es pretendido por un equipo de la MLS, pues ya antes el New York Red Bulls (club hermano del RB Leipzig) había intentado hacerse de los servicios del alemán, sin embargo, este decidió quedarse en la Bundesliga y seguir compitiendo en Europa.

Werner cuenta con un gran prestigio como delantero a lo largo de su carrera, siendo uno de los más buscados por distintos equipos del Viejo Continente.

Sin embargo, Werner no pudo brillar en su paso por la Premier League, con el Chelsea y el Tottenham y terminó regresando a la Bundesliga con el RB Leipzig.