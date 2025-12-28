Para el Inter Miami no hay tiempo para descansar y disfrutar del campeonato de la MLS Cup obtenido hace apenas unas semanas y es que ya comenzaron a planear lo que vendrá para el 2026 al anunciar una gira por diferentes países del continente americano, mismos que podrán disfrutar de la escuadra comandada por Lionel Messi apenas arranque el año.

Las Garzas ya han hecho habitual su salida de Estados Unidos para encarar encuentros amistosos y es que al arranque del 2025 jugaron contra el Club América, Universitario de Perú, Sporting San Miguelito y Olimpia de Honduras, por lo que esta será la segunda ocasión en la que pongan tierra de por medio en el otro lado del continente.

El equipo nortemaricano denominó estos juegos como el "Champions Tour" en honor a lo obtenido en esta campaña de la Major League Soccer en donde derrotaron tres goles por uno a los Vancouver Whitecaps.

Our champions are back 🏆

South America ✈️ here we go!

The #ChampionsTour begins.



↬ https://t.co/JAw03qpjDk pic.twitter.com/LUS1gXr38V — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) December 27, 2025

Así se jugarán los partidos de pretemporada del Inter Miami en Perú, Colombia y Ecuador

El primer duelo lo sostendrán frente al Alianza Lima en el Estadio Alejandro Villanueva el 24 de enero, siendo este el segundo equipo peruano con el que se ven las caras. Posteriormente viajarán a Colombia para medirse frente al Atlético Nacional el 31 de enero y cerrarán su gira al verse las caras en Ecuador contra el Barcelona de Guayaquil, partido que tendrá como sede el Monumental y se disputará el 7 de febrero.

Inter Miami vs Alianza Lima

24 de enero

17:00 horas (Estados Unidos), 16:00 horas (México) y 23:00 horas (España)

Estadio Alejandro Villanueva

Inter Miami vs Atlético Nacional

31 de enero

17:00 horas (Estados Unidos), 16:00 horas (México) y 23:00 horas (España)

Estadio Atanasio Girardot

Inter Miami vs Barcelona de Guayaquil

7 de febrero

19:00 horas (Estados Unidos), 18:00 horas (México) y 01:00 horas (siguiente día España)

Estadio Monumental